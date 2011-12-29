Banka köye el koydu!

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Özel bir banka internet sitesinde ve yerel gazeteye verdiği ilanda 250 haneli Açmabaşı Köyü'nün de aralarında bulunduğu Kocaali ilçesine bağlı 4 köyde 70 ev, arsa ve fındıklığı tespit edilen tahmini bedellerle satışa çıkarttı.CNNTürk'te yer alan habere göre; Kocaeali'ye bağlı 250 haneli Açmabaşı Köyü'ndeki bu durum bankaya borçlu olduğu için arazilerine el konulanlara kredi alınırken onlara kefil olan yakınlarının aralarının bozulmasına da neden oldu. Sıkıntının büyümesi halinde köylerdeki borçlu olanlar ve kefilleri arasında tatsız olayların yaşanmasından korkulduğu belirtildi. Köy Muhtarı Alim Hoşgör, köylerinde 25 dosyada 51 parça tapu ve 748 dönüm arazinin bankanın elinde olduğunu söyledi. Muhtar Hoşgör çesitli tarihlerde bankadan çektikleri kredi nedeniyle icralık olduklarını belirterek şunları söyledi:Bu arazilerin içerisinde baraj sahasında olanlarda olmayanlar da var. Banka baraj sahasının dışında olanların satışını yapıyor. Vatandaş şu anda kurtarmak istiyor. Ancak baraj sahasında olanların satışını yapmayarak kendi ipoteğinde tutuyor. BDDK'ya yazı yazdık, bankanın bunları 3 yıl içerisinde elinden çıkarması gerekiyor. Fakat bununla ilgili bazı istisnai durumların olduğu söyleniyor. Bunların ne olduğunu bilemiyoruz. Vatandaşımız o dönemdeki sıkıntıların bir kısmını atlattı ve bankanın ipotek ettiği arazilerini almak istiyor. Banka ise, satmıyor. Kendi malımızı kendi paramızla alamıyoruz. Daha önce 'Sizden aldığımız fiyatın yüzde 12 gecikme faiziyle beraber paranızı getirirseniz geri vereceğiz' dedikleri halde baraj istimlağı başladıktan sonra bu yerleri satmayacaklarını beyan ediyorlar.Mücadelemiz bu yerleri kurtarmak. İstimlak sahasında yer alan arazilerin dönümü şu an 30 bin lira. Normal bir bahçeyi satmaya kalkarsak 7-8 bin lira. Çiftçiler, baraj sahasındaki arazilerini kurtarmak için başka yerdeki arazilerini satıp burayı almaya çalışıyor. Çünkü baraj sahası değerlenecek. Baraj sahası dışındaki yerini satarak, saha içindeki yerini kurtarmak istiyor. Fakat parayı verse de banka satışını yapmıyor.Muhtar Alim Hoşgör, önemli bir sorunun da köylülerin birbirine kefil olması, hiç borcu olmadığı halde kefil olduğu için arsalarına el konularlar bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Borçlu olanlar parayı ödeyemedikleri zaman kefillerle araları bozulacak. Toplumsal olaylar da söz konusu. Yani adamın 30 dönüm yeri baraj sahasında. Yaklaşık 1 milyon TL para alacakken, şu an kefilin yeri de bankanın elinde, geleceği de ipotek altında. Bu durum komşular arasında gelecekte büyük kavgalara olaylara gebe. Bu olmasın diye mücadele veriyoruz.Melen Baraj sahasında bulunan arazileri bankanın elinde bulunan köylülerden Ali Şirin, 2006 yılında Açmabaşı Köyü'nde 4 arkadaşı ile bankaya gittiklerini, tapularımızı ipotek göstererek 85 bin TL kredi çektiklerini anlatırken, "2 sene içinde 59 bin TL'yi yatırdım, kalan taksitlerde sıkıntı çektim. 26 bin TL borçlu kaldım. O parayı ödeyemeyince banka faizleri yükseltti. Faizleri yükseltine bu işin altından çıkamaz hale geldik. Banka satışa başladı. 1 ve 2'nci satışta alan olmayınca banka 3'üncü satışta arazinin dönümünü 2 bin 600 liradan kendi üzerine aldı.Köylüler, gerekirse İstanbul'da ilgili bankanın genel müdürlüğünün önünde çadır kuracaklarını, şu anda Kocaali'nin tüm köylerinde aynı sorunun var olduğunu öne sürdü.