Banka kartıyla taksitli alışveriş

Finansbank, müşterilerine, banka kartıyla yapacakları alışverişlerini taksitlendirme imkanı sundu.



Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine, üye işyerlerinden CardFinans Nakit ile yapacakları alışverişlerini taksitlendirme imkanı sunan banka, banka kartı kullanımının yaygınlaşmasına da katkı sağlamış olacak.



Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Temel Güzeloğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti:



"Son 3 yılda Avrupa'da kredi kartları cirosu yüzde 18 artarken banka kartı cirosu yüzde 39 arttı. Türkiye'de ise banka kartı ile yapılan alışveriş tutarı kredi kartıyla yapılan tutarının ancak yüzde 1'inden yüzde 2'sine gelebildi. Bizim kemikleşmiş bazı alışkanlıklarımız var. 'Alışverişte sadece kredi kartı kullanılır veya banka kartları sadece ATM;lerden para çekmeye yarar' şeklinde düşünüyoruz. Oysaki banka kartı gibi önemli bir alternatif bulunuyor.

Kendi parasıyla alışveriş yapmayı tercih edenler için CardFinans Nakit çok

avantajlı bir seçenek oluşturuyor."



CardFinans Nakit'in alışverişi taksitlendirmenin yanı sıra pek çok cazip özelliğe de sahip olduğunu belirten Finansbank Plastik Kartlardan Sorumlu Grup Yöneticisi Elçin Yanık ise CardFinans Nakit müşterilerinin, vadesiz hesaplarında para olmadığında, KMH (kredili mevduat hesabı) limitini kullanarak da alışverişlerini taksitlendirebileceğini, ayrıca üye işyerlerinin kredi kartı kullanıcıları için sağladığı taksit uygulamalarından yararlanabileceğini

bildirdi.

