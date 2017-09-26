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Ekonomi

Banka kartıyla ödemeler yüzde 52 arttı

Kartlarla yapılan 61,6 milyar liralık ödemenin 54,8 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı

26 Eylül 2017 17:47

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre ağustos ayında banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 52 arttı.

Buna göre, ağustos sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 6.0 artışla 61 milyon adete, banka kartı sayısı da yüzde 11 artışla 126.1 milyon adete yükseldi. Kartlarla yapılan 61,6 milyar liralık ödemenin 54,8 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı.

Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 17 oldu. Banka kartı ile ödemeler ise yüzde 52 arttı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 11’e ulaştı.

 

 

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