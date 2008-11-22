Banka hesaplarına dikkat

Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), bankalarda hesabı bulunan vatandaşların 15 Aralık'a kadar adres teyidi yaptırmazlarsa hesaplarının bloke olacağını açıkladı.



MASAK’tan yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık'a kadar bankalarda hesabı bulanan yurttaşların, bankalara daha önceden beyan ettikleri adresleri teyit eden belgeleri şubelerine iletmemeleri durumunda, banka hesapları bloke edilecek. MASAK tarafından yayınlanan "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" gereği, 30 Haziran 2008 tarihi veya öncesinde hesap açtırmış olan müşteriler beyan ettikleri adreslerini doğrulayan belgeleri (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait ikametgah belgesi veya adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura vb.) en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar, 30 Haziran 2008 sonrası açılan hesaplar için söz konusu belgeleri hesabın açıldığı tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde bankalarına sunmaları gerekecek.



Uzmanlar, yasada 31 Aralık 2008 tarihinin son geçerlilik tarihi olarak belirtilmesine karşın oluşacak yığılmadan dolayı, müşterilerin işlemlerinin aksamaması için 15 Aralık 2008 tarihine kadar söz konusu ibrazların yapılması gerektiğini bildirdi.