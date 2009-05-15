Banka hacizleri patladı!

Bu rakamlar sadece elindeki hacizli malları açıklayan bankaların toplam rakamı. Aslında toplam sayısı 2 bin 744'ün çok daha üzerinde...İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) bankaların internet sitelerinde ilan ettikleri satılık gayrimenkullerden yola çıkarak hazırladığı “Bankanızdan Satılık Fabrika” raporuna göre, krizin etkisi ile hacizli gayrimenkul sayısı bir yılda ikiye katlandı. Bu gayrimenkullerin teminat bedeli toplamı 627 milyon TL olarak hesaplandı.

BANKA ADI TOPLAM GAYRİMENKUL (Adet) SATIŞ BEDELİ (TL) İŞ BANKASI 796 207.022.085 ZİRAAT BANKASI* 151 1.902.097 HALKBANK 358 107.880.750 VAKIFBANK 872 200.842.650 KUVEYT TÜRK 135 22.322.709 TÜRKİYE FİNANS 216 34.470.400 ALBARAKA TÜRK 99 17.598.800 BANK ASYA 117 35.050.145 TOPLAM 2.744 627.089.636

26 Milyon TL’ye satılık otel

BANKA ADI BİNA MESKEN TARLA ARAZİ İŞBANKASI 75 5 84 ZİRAAT BANKASI 28 48 27 19 HALKBANK 19 172 27 40 VAKIFBANK 6 430 31 198 KUVEYT TÜRK 1 51 49 14 TÜRKİYE FİNANS 18 107 11 30 ALBARAKA TÜRK 2 44 6 16 BANK ASYA 3 56 10 24 TOPLAM 77 983 166 425

Vatandaş da nasibini aldı Vatandaş da nasibini aldı

21 Bin TL'ye ev var

Satışlar İnternetten duyuruluyor

Hacizli Malları Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Rapordaki en dikkat çekici gelişme el konulan fabrika sayısının 51’e yükselmesi oldu. İş Bankası’nın 20, Vakıfbank’ın 12, Halkbank’ın 9, Bank Asya’nın 5, Türkiye Finans’nın 2, Albaraka Türk’ün 2 ve Kuveyt Türk’ün elinde 1 adet fabrika yeni sahibini bekliyor. Tekstil fabrikalarının ağırlıklı olduğu hacizli işlemlerde, un fabrikaları, yağ fabrikaları, çuval fabrikaları, halı fabrikaları, boya fabrikaları, ayakkabı fabrikası, beyaz eşya yan sanayi fabrikası ile otomobil yan sanayi fabrikaları da bulunuyor. Fabrikaların toplam muhammen bedeli ise 235 milyon 7 bin TL olarak görünüyor.Bankaların hacizli işyerleri arasında Mersin’de 27 bin 676 metrekarelik 5 yıldızlı otel de bulunuyor. Vakıfbank tarafından haczedilen otelin muhammen bedeli 26 milyon TL. Ancak büyük işyerleri haczi, fabrika ve otel ile sınırlı değil. Satılık işyerleri arasında 2 adet düğün salonu, 1 adet pansiyon, 11 adet petrol ofisi, lojman ve çiftlik 1 adet ödeme merkezi, 3 adet tavuk çiftliği, 1 adet besimhane, ve 13 adet oto galeri de yer alıyor. Küçük işyerleri ve dükkanlar ile birlikte ise hacizli işyeri sayısı bine ulaşıyor.Bankalardan ağzı yanan bir diğer kesim ise bireysel kredi müşterisi oldu. Son bir yılda kredi çekip kredisini ödeyemeyen bireysel müşteriler ev, bina, tarla ve arsasından oldu. Bina hacizlerinde 28 hacizle Ziraat Bankası başı çekerken, oturma amaçlı olarak ev alan ve Vakıfbank’tan kredi kullanan 430 kişi hacizle karşı karşıya geldi ve evinden oldu. İş Bankası da kredi kullandırdığı 149 kişinin evine kredi borçlarını ödemedikleri için el koydu. Böylece bina, mesken, tarla ve boş arazi ve 94 diğer mallar olmak üzere toplam bin 745 kişinin malına el konmuş oldu.Bankalar bir yandan el koydukları gayrimenkulleri satarken, diğer yandan da yeni gayrimenkul alacak kişilere oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Oturum amaçlı satılan daireler arasında 21 bin TL’ye ev bulmak mümkün. Dairelerin metrekareleri ise 50’den başlıyor ve uygun fiyatlı evlerde 100’e kadar çıkıyor. 3 oda bir salon evlerde de 50-90 bin TL arasında fiyatlara ikamet edilebilecek uygun ev bulmak mümkün. Arsalarda ise rakamlar çok daha cazip. Bankaların elden çıkarmak istediği arsalar arasında 5 bin liraya kadar arsa bulunuyor. Gayrimenkullerin fiyatları bulundukları bölge ve büyüklüklerine göre değişkenlik gösteriyor.Bankalar ellerinde bulunan hacizli gayrimenkulleri kapalı zarf ve açık arttırma yolu ile satışa sunuyor. Teklif önceliği haczin yapıldığı kişiye veriliyor.Satış ilanları ise bankaların internet sitelerinden yapılıyor. Genellikle tercih edilen yöntem açık arttırma yöntemi. Bir kişi birden fazla gayrimenkul için teklif verebiliyor ve açık arttırmaya katılabiliyor.Bankalar kanalıyla elden çıkartılan ve çoğu kez değerinin altında satışa sunulan gayrimenkuller fırsat yarattığı gibi hayal kırıklığına da neden olabiliyor.Çünkü satıştaki gayrimenkullerin çok hisseli olma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle bankalardan ev, arsa, dükkan, ofis, büro, fabrika ve işyeri alacak olan kişilerin sözkonusu gayrimenkul ile ilgili tüm ayrıntıları dikkatlice incelemesinde fayda var. Yine fiyatların muhammen bedel olduğunun unutulmaması gerekiyor.