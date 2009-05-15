Banka hacizleri patladı!

Bankaların, geri ödenemeyen krediler yüzünden son bir yılda el koydukları malların sayısı iki kat arttı. 2008 Haziran ayında toplam 1100 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2009 yılının Mayıs ayında 2 bin 477’ye ulaştı. Gayrimenkullerin muhammen satış bedeli ise 420 milyon TL’den 627 milyon TL’ye çıktı. Ancak burada şöyle önemli bir ayrıntı var:
Bu rakamlar sadece elindeki hacizli malları açıklayan bankaların toplam rakamı. Aslında toplam sayısı 2 bin 744'ün çok daha üzerinde...
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) bankaların internet sitelerinde ilan ettikleri satılık gayrimenkullerden yola çıkarak hazırladığı “Bankanızdan Satılık Fabrika” raporuna göre, krizin etkisi ile hacizli gayrimenkul sayısı bir yılda ikiye katlandı. Bu gayrimenkullerin teminat bedeli toplamı 627 milyon TL olarak hesaplandı.
|
BANKA ADI
|
TOPLAM GAYRİMENKUL (Adet)
SATIŞ BEDELİ (TL)
|
İŞ BANKASI
|
796
207.022.085
|
ZİRAAT BANKASI*
|
151
1.902.097
|
HALKBANK
|
358
107.880.750
|
VAKIFBANK
|
872
200.842.650
|
KUVEYT TÜRK
|
135
22.322.709
|
TÜRKİYE FİNANS
|
216
34.470.400
|
ALBARAKA TÜRK
|
99
17.598.800
|
BANK ASYA
|
117
35.050.145
|
TOPLAM
|
2.744
627.089.636
Rapordaki en dikkat çekici gelişme el konulan fabrika sayısının 51’e yükselmesi oldu. İş Bankası’nın 20, Vakıfbank’ın 12, Halkbank’ın 9, Bank Asya’nın 5, Türkiye Finans’nın 2, Albaraka Türk’ün 2 ve Kuveyt Türk’ün elinde 1 adet fabrika yeni sahibini bekliyor. Tekstil fabrikalarının ağırlıklı olduğu hacizli işlemlerde, un fabrikaları, yağ fabrikaları, çuval fabrikaları, halı fabrikaları, boya fabrikaları, ayakkabı fabrikası, beyaz eşya yan sanayi fabrikası ile otomobil yan sanayi fabrikaları da bulunuyor. Fabrikaların toplam muhammen bedeli ise 235 milyon 7 bin TL olarak görünüyor. 26 Milyon TL’ye satılık otel
Bankaların hacizli işyerleri arasında Mersin’de 27 bin 676 metrekarelik 5 yıldızlı otel de bulunuyor. Vakıfbank tarafından haczedilen otelin muhammen bedeli 26 milyon TL. Ancak büyük işyerleri haczi, fabrika ve otel ile sınırlı değil. Satılık işyerleri arasında 2 adet düğün salonu, 1 adet pansiyon, 11 adet petrol ofisi, lojman ve çiftlik 1 adet ödeme merkezi, 3 adet tavuk çiftliği, 1 adet besimhane, ve 13 adet oto galeri de yer alıyor. Küçük işyerleri ve dükkanlar ile birlikte ise hacizli işyeri sayısı bine ulaşıyor.
|
BANKA ADI
|
BİNA
|
MESKEN
|
TARLA
ARAZİ
|
İŞBANKASI
|
|
75
|
5
84
|
ZİRAAT BANKASI
|
28
|
48
|
27
19
|
HALKBANK
|
19
|
172
|
27
40
|
VAKIFBANK
|
6
|
430
|
31
198
|
KUVEYT TÜRK
|
1
|
51
|
49
14
|
TÜRKİYE FİNANS
|
18
|
107
|
11
30
|
ALBARAKA TÜRK
|
2
|
44
|
6
16
|
BANK ASYA
|
3
|
56
|
10
24
|
TOPLAM
|
77
|
983
|
166
425
Vatandaş da nasibini aldı
Bankalardan ağzı yanan bir diğer kesim ise bireysel kredi müşterisi oldu. Son bir yılda kredi çekip kredisini ödeyemeyen bireysel müşteriler ev, bina, tarla ve arsasından oldu. Bina hacizlerinde 28 hacizle Ziraat Bankası başı çekerken, oturma amaçlı olarak ev alan ve Vakıfbank’tan kredi kullanan 430 kişi hacizle karşı karşıya geldi ve evinden oldu. İş Bankası da kredi kullandırdığı 149 kişinin evine kredi borçlarını ödemedikleri için el koydu. Böylece bina, mesken, tarla ve boş arazi ve 94 diğer mallar olmak üzere toplam bin 745 kişinin malına el konmuş oldu. 21 Bin TL'ye ev var
Bankalar bir yandan el koydukları gayrimenkulleri satarken, diğer yandan da yeni gayrimenkul alacak kişilere oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Oturum amaçlı satılan daireler arasında 21 bin TL’ye ev bulmak mümkün. Dairelerin metrekareleri ise 50’den başlıyor ve uygun fiyatlı evlerde 100’e kadar çıkıyor. 3 oda bir salon evlerde de 50-90 bin TL arasında fiyatlara ikamet edilebilecek uygun ev bulmak mümkün. Arsalarda ise rakamlar çok daha cazip. Bankaların elden çıkarmak istediği arsalar arasında 5 bin liraya kadar arsa bulunuyor. Gayrimenkullerin fiyatları bulundukları bölge ve büyüklüklerine göre değişkenlik gösteriyor. Satışlar İnternetten duyuruluyor
Bankalar ellerinde bulunan hacizli gayrimenkulleri kapalı zarf ve açık arttırma yolu ile satışa sunuyor. Teklif önceliği haczin yapıldığı kişiye veriliyor.
Satış ilanları ise bankaların internet sitelerinden yapılıyor. Genellikle tercih edilen yöntem açık arttırma yöntemi. Bir kişi birden fazla gayrimenkul için teklif verebiliyor ve açık arttırmaya katılabiliyor. Hacizli Malları Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Bankalar kanalıyla elden çıkartılan ve çoğu kez değerinin altında satışa sunulan gayrimenkuller fırsat yarattığı gibi hayal kırıklığına da neden olabiliyor.
Çünkü satıştaki gayrimenkullerin çok hisseli olma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle bankalardan ev, arsa, dükkan, ofis, büro, fabrika ve işyeri alacak olan kişilerin sözkonusu gayrimenkul ile ilgili tüm ayrıntıları dikkatlice incelemesinde fayda var. Yine fiyatların muhammen bedel olduğunun unutulmaması gerekiyor.