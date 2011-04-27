-BANK SOFIA'NIN İŞ BANKASI'NA DEVRİ TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Rusya'da faaliyet gösteren Closed Joint Stock Company Bank Sofia'nın yüzde 100 hissesinin İş Bankası'na devrinin tamamlandığı bildirildi. İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası'nın ''bölgesel banka'' olmak ve uluslararası piyasalarda etkinliğini artırmak üzere bir süredir devam ettirdiği çalışmalar çerçevesinde Rusya'da faaliyet gösteren Closed Joint Stock Company Bank Sofia'nın yüzde 100 hissesinin alımına ilişkin süreç bugün tamamlandı. Hisse Alım Sözleşmesi'nin 25 Ekim 2010 tarihinde imzalanmasıyla başlayan sürecin, satın alma bedelinin yüzde 90'ına tekabül eden 36 milyon dolarlık bölümünün ödenmesiyle tamamlandığı kaydedilen açıklamada, Bank Sofia'nın yüzde 100 hissesinin İş Bankası tarafından 40 milyon dolar bedelle satın alındığı, 4 milyon dolarlık bölümün ise takip eden bir yıl vadede ödeneceği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Hisse devri; Hisse Alım Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rusya'da ise Rusya Hükümet Komisyonu, Federal Anti Tekel Kurumu ve Rusya Merkez Bankası'nın onayının alınması süreçlerinin ardından gerçekleştirildi. İş Bankası'nın Rusya'da banka satın alma vizyonunun temelinde; Türkiye-Rusya arasında ikili anlaşmalar başta olmak üzere artarak gelişen ticari ilişkiler, Türk şirketlerinin Rusya'da yaptıkları yatırımın önemli boyutlara ulaşması ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine olan ilgisi yer alıyor. İş Bankası, bu unsurlarla gelişmekte olan potansiyeli Bank Sofia aracılığı ile değerlendirmeyi planlıyor. Bank Sofia üzerinden, müşteri odaklı ve uluslararası bankacılık standartlarına uygun bir hizmet anlayışı ile hareket edilerek, başta Rusya'da faaliyet gösteren Türk firmalarına yönelik olmak üzere öncelikle kurumsal ve ticari bankacılık ağırlıklı bir hizmet sunumu hedefleniyor, ayrıca bireysel bankacılık faaliyetlerinin de geliştirilerek sürdürülmesi planlanıyor.'' Genel Müdürlüğü Moskova'da olan ve 363 çalışanı bulunan Bank Sofia, Moskova, Balakovo, Samara, Saint-Petersburg, Saratov ve Novosibirsk şehirlerinde olmak üzere 6 şube ve 8 bağlı şube ile faaliyet gösteriyor. Bank Sofia 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla yaklaşık 163 milyon dolar aktif toplamına, 28 milyon dolar öz kaynağa sahip bulunuyor. İş Bankası 1932 yılından bu yana yurt dışında faaliyet gösteriyor 1932 yılında Hamburg ve İskenderiye şubeleri ile bankacılık faaliyetlerini yurt dışına taşıyan İş Bankası'nın sahip olduğu İşbank GmbH halihazırda Almanya'da 12, Fransa, Hollanda ve İsviçre'de birer şube ile hizmet veriyor. İş Bankası'nın Londra, Bahreyn ve Erbil şubelerinin yanında KKTC'de 13 şubesi, Şangay ve Kahire'de ise birer temsilciliği bulunuyor.