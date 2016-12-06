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Bank Asya'da ödemeler başladı

Asya Katılım Bankası (Bank Asya) nezdindeki sigortalı katılım fonları toplamının 100 bin liraya kadar olan bölümü, hak sahiplerine TL cinsinden ödeniyor

06 Aralık 2016 13:37

Asya Katılım Bankası nezdindeki sigortalı katılım fonlarının, Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla hak sahiplerine ödenmesine başlandı.

Asya Katılım Bankası (Bank Asya) nezdindeki sigortalı katılım fonları toplamının 100 bin liraya kadar olan bölümü, hak sahiplerine TL cinsinden ödeniyor.

Asya Katılım Bankası'nda hesabı döviz ve kıymetli maden cinsinden olan hak sahiplerine, yabancı para birimi veya kıymetli maden cinsinden ödeme yapılmıyor. 

Ödenecek katılım fonu tutarlarının belirlenmesinde 22 Temmuz 2016 itibarıyla Asya Katılım Bankası'ndaki hesaba ilişkin veriler esas alındı. 



Bank Asya süreci



Bank Asya, 24 Ekim 1996'da Altunizade'deki Merkez Şubesi'yle sektöre giriş yaptı.

BDDK, kurulun 3 Şubat 2015 tarihli ve 6187 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Asya Katılım Bankası AŞ'deki imtiyazlı pay sahipleri açısından kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının banka tarafından sunulamadığı gerekçesiyle mezkur ortakların paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

BDDK, 29 Mayıs 2015'te aldığı 6318 sayılı karar ile de Bank Asya'nın "temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini" TMSF'ye devretmişti.

Fon Kurulu tarafından satışa çıkarılan, ihale süresinin de uzatılmasına karşın herhangi bir teklif gelmeyen Bank Asya'nın, BDDK'nın 22 Temmuz 2016 kararı gereğince 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 107'nci maddesinin son fıkrası çerçevesinde faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmişti.

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