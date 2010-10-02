-BANK ASYA 1.LİG HAKEMLERİNE SEMİNER İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından organize edilen Sezon İçi Değerlendirme Semineri'nin ikincisi İstanbul'da yapıldı. Seminere, Bank Asya 1. Lig'de görev alan 13 hakem ile 39 yardımcı hakem katıldı. Seminerde MHK Başkanı Oğuz Sarvan, Bank Asya 1. Lig'de geçen ilk 5 haftanın değerlendirmesini yaptı. MHK Başkan Vekili Yüksel Okçuoğlu, hakemlere yönelik, MHK üyesi Turgay Güdü de yardımcı hakemlere yönelik konferans verdi. Hakemlere sağlık ve antrenman organizasyonu hakkında eğitim verilmesinin ardından seminer sona erdi.