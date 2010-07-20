-BANK ASYA 1. LİG FİKSTÜRÜ 22 TEMMUZDA ÇEKİLECEK İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonu fikstür çekimi 22 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da yapılacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, federasyon yetkilileri ile Bank Asya 1. Lig'de mücadele edecek 18 kulübün temsilcilerinin katılacağı kura çekimi, Maslak Sheraton Oteli'nde saat 11.00'de başlayacak. 2010-2011 sezon planlamasına göre, Bank Asya 1. Lig'de yeni sezon 22 Ağustos 2010 tarihinde başlayacak. Ligin ilk devresi 19 Aralık 2010'da oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla bitecek. İkinci devresi 23 Ocak 2011'de başlayacak olan Bank Asya 1. Lig, 15 Mayıs 2011'de oynanacak maçlarla sona erecek.