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Spor

BANGURA'NIN İMZASI BEKLENİYOR ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2011 20:00

-BANGURA'NIN İMZASI BEKLENİYOR ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, golcü oyuncu Teteh Bangura ve kulübüyle anlaşmanın sağlandığını, bu oyuncunun Türkiye'ye gelerek mukavele imzalamasını beklediklerini söyledi.  Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) düzenlediği ''Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig Teknik Direktörleri Toplantısı''na katılan Sağlam, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'in AIK Stockholm takımınının Sierra Leoneli golcüsü Teteh Bangura'nın transferinin sonuçlandığını kaydetti.  Sağlam, İsveç Ligi'nde bu sezon oynadığı 17 maçta 15 gol atan 22 yaşındaki oyuncunun transferinde bir pürüzün kalmadığını ifade ederek, ''Hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaştık. Artık Bangura'nın Türkiye'ye gelip mukaveleyi imzalamasını bekliyoruz'' dedi. Deneyimli teknik adam İspanya'nın Sevilla takımından Romariç'in transferiyle ilgili bir gelişmenin olmadığını belirtirken, Fransa'nın Nancy takımının Faslı sağ bek oyuncusu Michael Chretien Basser'in Twitter hesabından Bursaspor'a gelebileceğini söylemesiyle ilgili olarak da ''Şu anda bir görüşme olmadı'' diye konuştu.  Sağlam, Bangura'nın transferinin ardından acil bir transfer arayışlarının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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