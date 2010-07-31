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Dünya

BANGLADEŞ'TE TEKSİL İŞÇİSİ FARİKALARA SALDIRDI DAKKA (A.A)

31 Temmuz 2010 15:13

-BANGLADEŞ'TE TEKSİL İŞÇİSİ FARİKALARA SALDIRDI DAKKA (A.A) - 31.07.2010 - Bangladeş'in başkenti Dakka'da, hükümetin uyguladığı ücret artışını yetersiz bulan tekstil işçilerinin, fabrikalara ve araçlara saldırması sonucunda en az 100 kişinin yaralandığı bildirildi. Polisin, gösterilerin ikinci gününde Dakka'nın 30 kilometre kuzeyindeki sanayi bölgesi Aushulia'da olay çıkaran göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettiği belirtildi. Olay yerinden bilgi veren bir muhabir, minibüslerine saldıran işçilerle çatışmaya giren bazı polislerin de yaralılar arasında bulunduğunu söyledi.  Protestocuların ayrıca dün çıkan olayların ardından birçok tekstil fabrikasının kapalı tutulduğu Dakka'nın 16 kilometre doğusundaki bir otoyolu da bloke ettiği bildirildi.  Ülkede çalışma koşulları ve ücretler konusundaki şiddetli gösterilerin ardından salı günü tekstil sektöründeki çalışanların asgari ücretlerinde yüzde 80'lik bir artış olduğu açıklanmıştı. Hükümet ve endüstri sektöründen yetkililer ve sendikacılardan oluşan bir komite, aylık asgari ücretin 1 Kasımdan itibaren 23 dolardan 43 dolara yükseltildiğini açıklamıştı. Bazı işçi sendikaları bu artışı kabul ederken, diğerleri bu artışın daha önceki taleplerinden uzak olduğu yönünde görüş bildirmişti.

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