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Dünya

BANGLADEŞ'TE KURBAĞALAR EVLENDİ DAKKA (A.A)

11 Ağustos 2010 20:09

-BANGLADEŞ'TE KURBAĞALAR EVLENDİ DAKKA (A.A) - 11.08.2010 - Kuraklıktan etkilenen Bangladeşli çiftçiler, hasatları için gereken muson yağmurlarının başlaması için "kurbağaları evlendirdi". Bangladeşli yetkililer, 30 yıldan beri en düşük yağışın görüldüğünü belirterek, çiftçilerin atalardan kalma bu eski geleneğe geri döndüğünü söyledi. Sadullahpur Valisi Ariful Hak, birçok kurbağanın evlendirildiğini, çünkü muson mevsimi yaşanıyor olmasına rağmen yağışların normalden çok az olduğunu söyledi. Düğüne katılanlardan Tacul İslam, "Ramşandrapur köyündeki 300 kişi törene katılmak için en güzel kıyafetlerini giydi. Müstakbel gelin ve damatların alınlarına özenle kırmızı bir işaret çizildi. Özel bir sepete alınıp, bir muz yaprağı üzerine yerleştirildiler" diye konuştu. İslam sözlerine, "Şarkılar söyleyen köylüler, pirinç ve otla adak adadılar. Düğünden sonra da kurbağalar köydeki bir su birikintisine bırakıldı" şeklinde devam etti. Haziran ayından eylül ayına kadar süren muson mevsiminde Bangladeş, genellikle yıllık yağışın yüzde 75'inden fazlasını alıyor. Meteoroloji servisinin verdiği raporlara göre, geçen sene Bangladeş'e yüzde 36 oranında yağış düştü. Bangladeş kuraklıkla boğuşurken, komşusu Pakistan ve Hindistan ise, yaklaşık bin 800 kişinin ölümüne, 13,8 milyon kişinin de zarar görmesine neden olan olağandışı yağışlardan etkilendi.

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