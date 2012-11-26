Bangladeş'te yine yangın

Bangladeş'in başkenti Dakka'da dört ayrı konfeksiyon atölyesinin bulunduğu binada yangın çıktı.

Dakka'da dört ayrı konfeksiyon atölyesinin bulunduğu 12 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

İtfaiye yetkilileri, yangının nedeninin henüz bilinmediğini, elektrik kontağından çıktığından şüphe edildiğini bildirdi.

Dakka'nın Ashulye bölgesinde dün 9 katlı bir konfeksiyon fabrikasında çıkan yangında 120 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

İşçiler isyan etti

Öte yandan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da hafta sonu yaklaşık 120 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan fabrika yangınının ardından adalet isteyen binlerce işçinin, gösteri düzenlediği bildirildi.

Öfkeli işçiler, fabrikalara taş fırlattı, araçlara zarar verdi ve yollara barikat kurdu.

Yangının çıktığı Savar bölgesinde yaklaşık 200 fabrikanın gösteriler nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Bangladeş'te sendikalar, daha önce birçok kez fabrikalarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve işçilerin uygun olmayan koşullarda çalıştırıldığı konusunda şikayetçi olmuştu.