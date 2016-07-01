T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bangladeş'te bir Hindu rahip daha palayla öldürdü

Bu, ülkede benzer onlarca saldırının sonuncusu

01 Temmuz 2016 18:17

Bangladeş'te bir Hindu tapınağı çalışanı, motosikletli üç kişi tarafından palalarla öldürüldü.

Bu, ülkede benzer onlarca saldırının sonuncusu.

Polis, Şaymanonda Das'ın ülkenin güneybatısındaki Cenayda bölgesindeki tapınağında sabah duası için hazırlandığı sırada saldırıya uğradığını söylüyor.

Polis Das'ın boynuna birkaç pala darbesi aldığını açıkladı.

Bangladeş'te 2013 yılı Şubat ayından bu yana İslamcı militanlar tarafından 40'tan fazla kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

Öldürülenler arasında blogcular, akademisyenler, eşcinsel hakları savunucuları ve dini azınlıklara mensup kişiler bulunuyor.

Polis, son saldırının hangi amaçla işlendiğinin net olmadığını belirtiyor.

Ancak, bölgedeki karakol müfettişi Hasan Hafizur Rahman "ölümlerin şeklinin İslamcı militanlar tarafından düzenlenenlere benzer" olduğunu söylüyor.

Geçen ay da 70 yaşında bir Hindu rahip aynı bölgede saldırıya uğrayıp öldürülmüştü.

Hükümet, binlerce kişiyi tutuklayarak militanlara karşı operasyonları artırdığını söylüyor.

Ülkedeki cinayetlerin bazıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ve El Kaide tarafından üstlenilmişti.

Ancak hükümet, IŞİD'in ülkede bir varlığı olmadığını söyleyerek bu iddiaları reddediyor.

ETİKETLER

BangladeşHindu rahipIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24