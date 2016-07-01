Bangladeş'te bir Hindu rahip daha palayla öldürdü

Bangladeş'te bir Hindu tapınağı çalışanı, motosikletli üç kişi tarafından palalarla öldürüldü.

Bu, ülkede benzer onlarca saldırının sonuncusu.

Polis, Şaymanonda Das'ın ülkenin güneybatısındaki Cenayda bölgesindeki tapınağında sabah duası için hazırlandığı sırada saldırıya uğradığını söylüyor.

Polis Das'ın boynuna birkaç pala darbesi aldığını açıkladı.

Bangladeş'te 2013 yılı Şubat ayından bu yana İslamcı militanlar tarafından 40'tan fazla kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

Öldürülenler arasında blogcular, akademisyenler, eşcinsel hakları savunucuları ve dini azınlıklara mensup kişiler bulunuyor.

Polis, son saldırının hangi amaçla işlendiğinin net olmadığını belirtiyor.

Ancak, bölgedeki karakol müfettişi Hasan Hafizur Rahman "ölümlerin şeklinin İslamcı militanlar tarafından düzenlenenlere benzer" olduğunu söylüyor.

Geçen ay da 70 yaşında bir Hindu rahip aynı bölgede saldırıya uğrayıp öldürülmüştü.

Hükümet, binlerce kişiyi tutuklayarak militanlara karşı operasyonları artırdığını söylüyor.

Ülkedeki cinayetlerin bazıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ve El Kaide tarafından üstlenilmişti.

Ancak hükümet, IŞİD'in ülkede bir varlığı olmadığını söyleyerek bu iddiaları reddediyor.