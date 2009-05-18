Bangladeş'te 506 sınır muhafızı daha gözaltında

Bangladeş'te Şubat ayındaki askeri ayaklanmayla ilgili olarak 506 sınır muhafızının daha gözaltına alındığı bildirildi.



Televizyon kanallarının haberine göre, bugün ülke genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar sorgulanıyor.



Bangladeş'te maaş ve çalışma koşullarını protesto eden sınır muhafızlarının 25-26 Şubattaki ayaklanması sırasında çıkan çatışmalarda en az 74 kişinin öldüğü bildirilmişti.



Ayaklanmanın bastırılmasından sonra 800 sınır muhafızı tutuklanmış, geçen hafta da 526 sınır muhafızı gözaltına alınmıştı.



Askeri ayaklanmayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklananların sayısı böylece 1800'ü aştı.



Birçok şüphelinin de halen aranmakta olduğu belirtildi.

