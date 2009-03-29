Bangladeşli çocukların yarısı yetersiz besleniyor

BM, Bangladeş'te 6 aylıktan 5 yaşına kadar olan çocukların kronik olarak yetersiz beslendiğini bildirdi.



BM Çocuk Fonu UNİCEF ile BM Dünya Gıda Programı'nın raporuna göre, halkının yarısı çok fakir olan Bangladeş'te, 6 aylıktan 5 yaşa kadar 20 milyon çocuğun yüzde 48,6'sı gıda kıtlığı ve gıda maddelerinin fiyatının yüksek olması nedeniyle kronik olarak kötü besleniyor.



Bangladeş'te fakir insanlara yardım sistemi olduğuna işaret edilen raporda, hükümetin yetersiz beslenme ve gıdaya erişmede sıkıntının olduğu yerlere doğru sistemi genişletmesi gerektiği belirtildi.



Kronik yetersiz beslenme büyümeyi engellediği gibi kemik ve kas kayıplarıyla organ yetmezliği ve ölümden kaçınmak için tıbbi bakımı zorunlu kılıyor.



(AA)