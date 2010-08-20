Bangladeş mahkumları serbest bırakıyor

T24- Bangladeş, hapishanelerin aşırı kalabalık olması nedeniyle, mahkûmları serbest bırakıyor.



Hapishaneler başmüfettişi Aşraful İslam Han, hırsızlıktan cinayete kadar çeşitli suçlara mahkûm olup da 20 yıl ve üzerinde hapis yatmış olanların salıverileceğini söyledi. İslam Han, yaklaşık 1000 kişilik bir liste bulunduğunu, bunların gün sonuna kadar bırakılacaklarını aktardı ve bu uygulama kapsamında gelecekte daha fazla mahkûmun özgürlüğüne kavuşacağını açıkladı.



Ülkedeki toplam kapasitesi en çok 30 bin olan 67 hapishanede, halen 77 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. İnsan hakları savunucuları hapishanelerin kalabalık olmasının tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklara da yol açtığına dikkat çekiyor.