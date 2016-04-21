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Bangkok Gazetesi: Bombalı saldırının failleri ya Türk vatandaşı ya da Türkiye’de

Bombalı saldırıyla ilgili 15 şüpheli hala aranıyor

21 Nisan 2016 13:52

Tayland'da, Eravan Tapınağı'na yapılan 20 kişinin ölümü 120'den fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırının bulunamayan 15 şüphelisinden 8'inin ya Türk vatandaşı ya da Türkiye'de olabileceği iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Enis Aksu’nun Bangkok gazetesine dayandırdığı haberine göre, geçtiğimiz yıl Tayland hükümetinin, gözaltındaki 200'e yakın çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Uygur Türklerini Türkiye'ye ve terör bağlantısı olduğu iddia edilen 100'e yakın kişiyi de Çin'e iade etmesinin ardından 17 Ağustos'ta Eravan Tapınağı'nda bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Bombalı saldırıda çoğunluğu turist toplam 20 kişi hayatını kaybetmiş 120'den fazla kişi de yaralanmıştı. Bangkok Post gazetesinde, bombacı ve bomba teslimatçısı olduğu düşünülen Mohammed ve Yusufu Mieraili'yi "Uygur Müslümanı" olarak tanımlandı.

Gazetedeki haberde ayrıca 'tutuklama kararlarında ve emniyet teşkilatının açıklamalarında 15 kişinin 8'nin ya Türk ya da Türkiye'de bulunma ihtimalinin bulunduğu' bilgisi yer aldı.

 

Zanlıların Kayseri'de olduğu iddia edilmişti

 

Bombanın patladığı dönemde hem Tayland hükümeti hem de medya organları Bilal Mohammed'in odasından çıkan 100'ü aşkın sahte Türk pasaportu sebebiyle Türkiye'yi suçlamış ve bazı zanlıların Kayseri'de olduğu halde Türk yetkililerden destek alınamadığı ileri sürmüştü.

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