Bandrollerin gerçekliği cep telefonuyla denetlenebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, tüm vatandaşların gönüllü telif hakkı savunucusu ve fahri denetçi olması için bir uygulama geliştirdiklerini söyledi.

Bakan Çelik, bandrollerin gerçekliğinin, ihbarlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile emniyet kuvvetlerince takip edildiğini belirterek, "Tüm vatandaşlarımızın gönüllü telif hakkı savunucusu, fahri denetçi olması için bir uygulama geliştirdik" dedi.

Uygulamanın her akıllı cep telefonuna yüklenebildiğini dile getiren Çelik, "Telefonun kamerasını barkoda tutarak 'kamera ile sorgula' simgesine basıyoruz. Çıkan kareyi barkodun üzerine getirdiğimizde, eser adı ve yazarını veriyor" diye konuştu.

Çelik, uygulamanın tüm vatandaşlara yayılmasını istediklerini bildirerek, "Vatandaşlar kitapçıya gittiklerinde bu eser orijinal bandrole sahip mi değil mi görecek" ifadesini kullandı.

Telif hakları yasası hazırlığına değinen Çelik, ele geçirilen korsan materyalin 50 milyona ulaştığını belirterek, sektörle görüşerek kapsamlı bir yasa hazırlandığını ve en kısa zamanda uygulamaya konacağını ifade etti.

Akıllı Telefonlarla Bandrol Denetimi Projesi

Bandrol sorgusu için hazırlanan uygulama iOS ve Android tabanlı tüm akıllı telefonlara indiriliyor.



Telefonun kamerasıyla bandrol üzerindeki karekod okutularak ya dabandrol seri numarası manuel olarak girilerek sorgulama yapılabiliyor.



Halihazırda bandrol uygulaması çerçevesinde kitaplara ilişkin künye bilgileri Telif Hakları Genel Müdürlüğü veri tabanında bulunuyor ve akıllı telefonlar aracılığıyla yapılacak sorgulama sonucunda kitaba ilişkin olarak bu veri tabanında yer alan eser adı, eser sahibi ve yayınevi bilgilerine erişebilecek, usulsüz veya sahte bandrol kullanımı olup olmadığı tespit edilebilecek.



İlk aşamada 81 ilde bandrol denetiminden sorumlu 4 bin 420 İl Denetim Komisyonu üyesinin kullanımına sunulacak uygulama, etkinlik, tutarlılık ve performans bakımından değerlendirildikten sonra tüm akıllı telefon kullanıcılarının erişimine açılacak.



Kullanıcılar sorgulama sonuçlarını online olarak Denetim Komisyonu Başkanlıklarına gönderebilecek. Kullanıcılar tarafından yapılacak geri bildirimler, denetimlerin planlanmasına yön verecek.



Projenin bir sonraki aşamasında, müzik ve sinema eserlerinin bandrol sorgusu da bu uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek.