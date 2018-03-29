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Bando Okulları Komutanlığı'ndaki darbe davasında 7 sanığa müebbet hapis cezası

Tutuklananlar arasında eski Bando Okulları Komutanı Halil Birer de bulunuyor

29 Mart 2018 20:31

Bando Okulları Komutanlığı'ndaki darbe davasında, eski okul komutanı Halil Birer'e ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan eski okul komutanı Birer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanıklardan eski tabur komutanı yarbay Erhan Dokur ile Fatih Saban, Gökay Akar, Hakan Ortancıl, Hamza Göçer, Hüseyin Yüksel ve Mahmut Konuk'u müebbet hapisle cezalandıran heyet, sanıklar İlker Atılgan Coşkun, Mesut Oran, Abdullah Musalli, Erkan Başer, Murat Karakuş ve Ali İhsan Sayar'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

İddianamede, eski okul komutanı Halil Birer'in 'FETÖ'nün darbe girişiminden bir gün önce Bando Okulları Komutanlığı'na eğitim atışı yapılacağı gerekçesiyle 2 bin G3 mermisi ve 100 şarjör getirttiği, darbe girişimi sırasında okula çağırttığı sanıklara silah, hücum yeleği ve miğfer dağıtılması ile okulun önünde 2 minibüs bekletilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırma", "TBMM'yi görevini yapamaz hale getirme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ üyeliği" suçlamalarından cezalandırılmaları talep edildi.

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