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Spor

'Bando Es-Es' EURO 2016'da A Milli Futbol Takımı'nın yanında olacak

'Bando Es-Es' Fransa'daki turnuva için Federasyon tarafından davet edildi

12 Mayıs 2016 15:48

Eskişehirspor ile özdeşleşen ‘Bando Es-Es’ Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fransa’da düzenlenecek olan EURO 2016’ya davet edildi.

Eskişehirspor’un resmi Facebook sayfasında yer alan paylaşıma göre, 10 yıl önce gönüllülük esasıyla taraftarların arasından kurulan ve farklı meslek gruplarından 35 kişinin oluşturduğu ‘Bando Es-Es’ Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fransa’da gerçekleştirilecek olan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na davet edildi. 

Eskişehirspor’un resmi Facebook sayfasında yayınlanan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

“Bando Es-Es, A Milli Takımımızı desteklemek için Euro2016 Fransa'ya gidecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından davet edilen Bando Es-Es, Türkiye A Milli Takımımızın EURO 2016 Fransa'da oynayacağı karşılaşmalarda o eşsiz şovunu gerçekleştirecek.”

D Grubu’nda İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'la eşleşen A Milli Takım, ilk maçını 12 Haziran Pazar günü Paris’te Hırvatistan ile oynayacak.

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