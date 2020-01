Bandırmaspor-Kahramanmaraşspor: 0-0

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Serkan Ergün (xx), Salim Şanlıer (xx), Alper Uslu(xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xxx)- Birhan (xxx), David Deniz (xx) (Dk.59 Adem xx), Mesut (xx), Üstün (xx), Özgür (xxx), Berkay (xx), Gökhan (xx), Oğuzhan (xx) (Dk.66 Yusuf Akyel xx) , Bahri (xx), Emre (xx) (Dk.76 Mehmet Gülmez(xx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx)- Yusuf (xx), Ramazan (xx) (Dk.53 Hüseyin xx), Aytürk (xx), Timuçin (xx) (Dk.67 Barış xx), Devrim (xxx) (Dk.79 Evren Kilarcı xx), Erkan (xx), Ethem Ercan (xx) ,Evren (xx), Eser (xx), Aydın (xx)

SARI KARTLAR: Berkay, Gökhan Yılmaz, Yusuf Akyel (Bandırmaspor), Hüseyin (Kaharamanmaraşspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup maçında Bandırmaspor, kendi evinde Kahramanmaraşspor\'u konuk etti. Her iki takımında kontrollü oynadığı karşılaşmada, gol sesi çıkmadı.

22’nci dakikada maçın ilk tehlikeli atağını Kahramanmaraşspor geliştirdi. Aytürk’ün dışarıdan şutu kaleciden döndü. Devrim Taşkaya kaleciden dönen topu gole çeviremedi. Top yandan dışarı çıktı.

43’üncü dakikada sol kanattan gelişen Bandırmaspor atağında Gökhan Yılmaz’ın ortasında Emre’nin kafa vuruşu çok farkla üstten dışarı çıktı. Maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

Her iki takımında ikinci yarıya kontrollü başladığı karşılaşmada, takımlar kale önüne gelmekte zorluk yaşadı ve gol pozisyonu üretemedi.

83’üncü dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında, dışarı çıkmak üzere olan topu Mesut ceza alanı içine çevirdi. Bir anda topla buluşan Üstün’ün etkisiz vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

90+1’inci dakikada Kahramanmaraşspor mutlak gol şansını değerlendiremedi. Eser’in sol kanattan yaptığı ortayla bir anda ceza alanı içinde topla buluşan Aydın, zor pozisyonda ayağının ucuyla topa dokundu. Top diğerin yanından dışarı çıktı. Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca her iki takımda birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

