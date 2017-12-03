Bandırmaspor-Fethiyespor: 0-0

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xxx), Serkan Gülçer (xxx), Mustafa Cüneyt Çalışkan (xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xx)- Erol (xx), Yusuf (xx), Üstün(xxx), Özgür (xx), Erhan (xx),Berkay (xx), Hüseyin (xx) (Dk 62 Mehmet xx), Gökhan (xx), Oğuzhan (xxxx), Adem (xx) (Dk. 70 Mesut xx)

FETHİYESPOR: Eser(xx)- Çağatay (xx), Cemil (xx), Muharrem (xx) Metin (xx) (Dk.40 Anıl xx), Umut (xx), Yiğit Yöney (xx), Yiğit İsmail Gökoğlan (x) (Dk. 78 Sinan xx), Emrullah (xx) (Dk 59 Enes x), Ertuğrul (xx), Burak (xxx)

SARI KARTLAR: Dk.42 Cemil, Dk 60 Ertuğrul, Dk 64 Yiğit Yöney, Dk.86 Anıl,Dk.88 Eser (Fethiyespor), Dk 53 Yusuf (Bandırmaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta şiddetli lodos altında, Bandırma’da oynanan maçta Bandırmaspor, Fethiyespor ile golsüz berabere kaldı. Birbirini “kardeş” ilan eden iki kulüp takımının maçı, iki takım taraftarlarının da takımları tribün önüne çağırarak selamlamasını istemesiyle başladı. Takımlar da bu çağrıya uydu.

11’inci dakikada, sağdan Berkay’ın ortasında, kale önünde Erhan, topa iyi vuramadı.

12’nci dakikada, ceza alanının sol çaprazından Oğuzhan’ın sert şutunu kaleci kornere çeldi.

19’uncu dakikada soldan kale önüne ortalanan topta Üstün’ün kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

25’inci dakikada Berkay’ın pasıyla ceza alanına giren Üstün’ün sert şutu üstten dışarı çıktı.

29’uncu dakikada soldan Üstün’ün ortasında, Oğuzhan’ın şutu direkten döndü.

37’nci dakikada konuk takım gole yaklaştı. Kaleci Ali’nin ayağından topu kapan Emrullah Yıldırım, topu kalecinin üstüne vurdu.

43’üncü dakikada Hüseyin’den kaptığı topla ceza alanına giren Anıl’ın kötü vuruşu yandan dışarı çıktı.

44’üncü dakikada Erhan’ın ceza alanı içinden sert şutu direğin yanından dışarı gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da her iki takımda sert bir futbol ortaya koydu.

56’ncı dakikada Hüseyin’in kullandığı kornerde Oğuzhan’ın kale önünde kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

60’ıncı dakikada Fethiyespor gole yaklaştı. Anıl karşı karlıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin üzerine vurdu.

87’nci dakikada Bandırmaspor mutlak gol şansını değerlendiremedi. Mesut’un sol kanattan ortasında ceza alanı içinde topla gelişine vurmak isteyen Üstün uygun pozisyonda topu yandan dışarı alttı.

Maç golsüz sona erdi.

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