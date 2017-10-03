Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş istifa etti

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (BALIKESİR), (DHA)- Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Bandırmaspor\'da istifa şoku yaşandı. Başkan Erhan Elmastaş, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında istifa etti. Elmastaş\'ın, istifa gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar yönetim kurulunun istifayı kabul ettiğini belirterek, \"İlk yönetim kurulu toplantısına kadar 2\'nci başkanımız Hasan Çakmak başkanlık görevini yürütecek. Başkanımıza emeklerinden dolayı yönetim kurlu olarak teşekkür ederiz” dedi.

İlk yönetim kurulu toplantısında ise yönetiminin kendi arasından başkan seçeceği kaydedilirken, Erhan Elmastaş’ın veda mektubu da basın mensupları ile paylaşıldı. Mektupta kendisine destek veren herkese teşekkür eden Başkan Elmastaş, şu ifadelere yer verdi:

\"Bandırmaspor Kulübü başkanlığı görevini üstlendiğim ilk dakikadan bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçmadan gururla ve onurla çalıştım. Önceliğim hep Bandırmaspor oldu. Bir Bandırma sevdalısı olarak, beni büyüten ve yaşatan kentin ürettiği en büyük değere hizmet edebildiğim için mutluyum. Büyük Bandırmaspor ailesini kucaklıyorum. İyi ki varsınız. Hayatımda yaşadığım en büyük ve tarifi imkansız mutlu anlarımın mimarı oldunuz. Fakat hepinizin yakından bildiği gibi yaşadığım bazı sağlık problemlerim var. Dolayısıyla görevimi layıkıyla yerine getiremeyebilirim endişesiyle, yorgun olan yüreğimin dinlenmesi gerekiyor affınıza sığınarak elimdeki bordo-beyaz Bayrağı \'Bandırmaspor\'a gönül verenlere\' teslim ediyorum.\"

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