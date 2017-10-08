Bandırmaspor - Gümüşhanespor: 2-1

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Abdulkadir Döner (xx), Ali Can Alp (xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xxx), Oğulcan (xx), Birhan (xxx), David Deniz (xx), Mesut (xx), Haluk (xx)( Dk. 87 Üstün ?), Özgür (xxx), Berkay (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 63 Mehmet Gülmez xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 73 Adem xx), Bahri (xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan( xx), Salih (xx), Ziya (xx), Musa (xxx) (Dk. 75 Ersel xx), Oktay (xxx), Muharrem (xx), Mehmet (xx), Ramazan (xxx), Melih (xx), Dilaver xx) (Dk. 82 Servan ?) , Berk (xx) (Dk. 52 Furkan xx)

GOLLER: Dk. 27 (P) Haluk, Dk. 72 David Deniz (Bandırmaspor), Dk. 90+3 Mehmet Cansın (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Dk. 64 Mehmet Gülmez, Dk. 76 Haluk (Bandırmaspor), Dk. 61 Musa, Dk. 63 Mehmet Cansın, Dk. 71 Salih (Gümüşhanespor),

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup maçında Bandırmaspor, kendi evinde Gümüşhanespor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

13’üncü dakikada maçın ilk tehlikeli akınını konuk takım Gümüşhanespor’dan geldi. Sağdan ceza alanına gönderilen serbest vuruşta Oğulcan’ın kafasından seken top, kale direğinin yanından kornere gitti.

18’inci dakikada bu kez Bandırmaspor gole çok yaklaştı. Sağdan Mesut’un kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinden Özgür’ün kafa şutunu direğin dibinden kaleci Hasan kornere çeldi.

26’ıncı dakikada ceza alanının sol çaprazından Berk’in zayıf şutu kalecide kaldı.

27’nci dakikada Gümüşhane ceza alanı içinde Ramazan’ın topa elle müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Haluk, kaleciyi ters köşeye yatırarak ağları gördü: 1-0.

34’üncü dakikada Oğuzhan’ın köşe vuruşundan gelen topta Berkay’ın kafa şutu direğin üstünden dışarı gitti.

35\'inci dakikada Ramazan’ın, ceza alanının sağından sert şutu yan ağlarda kaldı.

43’üncü dakikada Oğuzhan’ın ceza alanı dışından zayıf şutu, kaleci Hasan’ın elinde kaldı.

60’ıncı dakikada Bandırmaspor kalesinde ciddi tehlike yaşadı. Ceza alanı içine topla birlikte giren Muharrem kaleciyi geçmek istedi. Kaleci Ali kalesini terk ederek Muharrem\'in ayağındaki topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

72’nci dakikada ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazanan Bandırmaspor’da Topun başına geçen David Deniz topu ağlarla buluşturdu. Deniz’in sert vuruşunda meşin yuvarlak barajın altından geçerek kalecinin sağından ağlara gitti.

74’üncü dakikada Gümüşhanespor kalesi önünde meydana gelen karambolda topla buluşan Haluk, sert bir şutla gol aradı. Haluk’un vuruşu üst direğe çarparak kale çizgisinde kaldı. Oyuncular gol olduğu gönünde itiraz ederken, hakem golü vermeyerek oyunu devam ettirdi.

90’ıncı dakikada Gümüşhanespor gole çok yaklaştı. Furkan Yaman ceza alanı içine sağdan çalım atarak girdi ve topu Ersel’e kazandırdı. Erselin ayak içiyle vuruşu üsten az farkla dışarı çıktı.

90+3’üncü dakikada Gümüşhanespor aradığı golü buldu. Mehmet Cansın, kornerden gelen topu değerlendirerek golü buldu. Mehmet Cansın ayağının içiyle topu sağ köşeye bıraktı.

Karşılaşma Bandırmaspor\'un 2-1\'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.