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Bandırma'da erken dönüş yoğunluğu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- UZUN bayram tatilini fırsat bilip, Balıkesir'in sahil ilçeleri ve Ege'ye giden tatilciler dönüşe başladı

03 Eylül 2017 17:04

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- UZUN bayram tatilini fırsat bilip, Balıkesir\'in sahil ilçeleri ve Ege\'ye giden tatilciler dönüşe başladı. Bugün karayolu ile Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'ne gelen tatilciler daha önce biletlerini aldıkları feribot ve deniz otobüsleri ile İstanbul\'a döndü.
Kurban bayramı nedeniyle verilen 10 gün tatili Balıkesir\'in sahil ilçelerinde geçirip Ege\'ye giden İstanbullu tatilciler dönüş için son günü beklemedi. Karayolu ile Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'ne gelen tatilciler, önceden aldıkları biletler ile İDO\'ya ait feribot ve deniz otobüsleri ile İstanbul\'a döndü. İDO, olası yoğunluk nedeniyle Bandırma\'dan İstanbul-Yenikapı-Bostanc\'ya yaptığı deniz ulaşımı sefer sayısını 5\'den 12\'ye çıkardı. Bugün,  Bandırma\'dan İstanbul-Yenikapı-Bostancı\'ya 7 bin 440 yolcu ve 1353 motorlu araç taşımayı hedefleyen İDO; bayramın son günü olan yarın ise sefer sayısını 12\'den 13\'e yükseltecek.
İDO, saat 04.00\'de başlayan  karşılıklı yolcu taşıma seferlerini, gece 23.55\'e kadar sürdürüyor.

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