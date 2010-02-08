Bandırma'da eğitime susuzluk arası

T24 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde su şebekesinde yaşanan arıza nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 15 Şubat'a kadar tatil edildiği bildirildi.



İlçe Kaymakamı Ali Mantı başkanlığında toplanan Bandırma Hıfzıssıhha Kurulu, 25 Ocak tarihinden beri ilçede yaşanan susuzluk probleminden dolayı ilk ve orta öğretim okullarında 15 Şubat tarihine kadar eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.



Bandırma Sağlık Grup Başkanı Zafer Yılmaz, yaptığı açıklamada, Gönen Barajı'ndan ilçeye su sağlayan ishale hattında bölgede etkili olan yağışlar sonrasında tekrar arıza yaşandığını söyledi.



Yılmaz, şunları kaydetti:



''İlçede bulunan eğitim kurumlarının birçoğunda su deposu bulunmuyor. Yerel yönetim, arızanın giderilmesi konusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Bu süre içerisinde öğrencilerimizin susuzluğa bağlı olarak her hangibir hastalığa yakalanmaması için kurulumuz böyle bir karar aldı.''