Bandırma'da çocuğa cinsel istismara 8 yıl, 4 ay hapis cezası - yeniden

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde, 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 53 yaşındaki Erdoğan A., 8 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Yargıtay cezayı onarsa Erdoğan A. cezaevine girecek.

İlçede züccaciye mağazası bulunan Erdoğan A., aile dostlarının oğlu 12 yaşındaki M.Y.Ş.\'yi işyerine geldiği zamanlarda bilgisayarda oyun oynatmak bahanesiyle kucağına alıp, cinsel istismarda bulundu. Geçen Kasım ayında M.Y.Ş. yaşadıklarını ablasına anlatınca aile şikayetçi oldu, Erdoğan A. tutuklandı. Erdoğan A. hakkında \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Erdoğan A.’nın bir dönem yanında çalışan 34 yaşındaki A.E. adlı kadın da sanığın elle tacizine maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Dava sürecinde 22 yaşındaki S.Ç isimli erkek de 10 yıl önce Erdoğan A.\'nın cinsel istismarına uğradığı ifade edip şikayette bulundu. Ancak A.E. ve S.Ç.’nin şikâyetlerinde 6 aylık şikâyet süresi geçtiği için soruşturma açılmadı.

YARGITAY CEZAYI ONARSA CEZAEVİNE GİRECEK

8 ay tutuklu kalan Erdoğan A. davanın 5\'inci duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bugün karar duruşmasına çıkan Erdoğan A., 8 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erdoğan A., yargıtay cezayı onarsa, tutuklanarak cezaevine konulacak.

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