'Bandırma Vapuru' yandı!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında kullanılan, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 'Bandırma Vapuru' maketinin alev alarak yanması korkuya neden oldu.

Ergün Tos'un Doğan Heber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Cumhuriyetin ilan edilişinin 90'ıncı yıldönümü dolayısıyla Fethiye Şehir Stadı'nda tören düzenlendi. Törende, Kaymakam Ekrem Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Faruk Akıncı ve Belediye Başkanı Behçet Saatcı, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Bayramlaşma programının ardından atlayış yapan Türk Hava Kurumu pilotları, gökyüzünde Atatürk posteri açtı. Öğrenciler tarafından Cumhuriyet'in kurulma aşamaları canlandırıldı.

Temsili vapurun bacası tutuştu

Atatürk'ün Samsun 'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun hazırlanan maketi, tören alanında römorkla taşındı. Öğrencilerin koreografisi eşliğinde statta yürütülen geminin bacası, içine konulan meşaleyle temas edince alev aldı. Temsili geminin alev alması üzerine römorku taşıyan öğrenciler panik yaşadı. Korkuyla römorkun altından çıkan öğrenciler, bölgeden uzaklaştı. Geminin etrafındaki kumaş parçalarını sökerek yangının büyümesini engelleyen görevliler, yangın söndürme tüpleriyle alevleri kısa sürede söndürdü. Bandırma Vapuru maketinin stadın dışına çıkarılmasının ardından kutlamalar kaldığı yerden devam etti.