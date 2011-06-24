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BAN'DAN TOPBAŞ'A TEŞEKKÜR TELEFONU İSTANBUL (A.A)

24 Haziran 2011 00:49

-BAN'DAN TOPBAŞ'A TEŞEKKÜR TELEFONU İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - BM Genel Sekreterliğine ikinci kez seçilen Ban Ki-mun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) Başkanı Kadir Topbaş'ı telefonla arayarak, desteklerinden ötürü teşekkür etti.  İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Rabat'ta bulunan Topbaş'a telefon ederek teşekkürlerini ileten Ban Ki-mun'un, ''Destekleriniz bizi çok memnun etti. Şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim'' dediği, Topbaş'ın ise tüm kurulun yeniden seçilmiş olmasından dolayı tebriklerini ilettiği kaydedildi.  Rabat'ta UCLG toplantısında olduğunu belirten Topbaş'ın ayrıca, ''Başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. Desteklerimiz tam olarak devam edecek'' ifadesini kullandığı bildirildi. 

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