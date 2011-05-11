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Dünya

BAN'DAN SURİYE'YE ÇAĞRI CENEVRE (A.A)

11 Mayıs 2011 15:28

-BAN'DAN SURİYE'YE ÇAĞRI CENEVRE (A.A) - 11.05.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, uluslararası yardım ekibinin Dera kentine girişine izin vermesi için Suriye'ye çağrıda bulundu.  Ban, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, ''insani yardım ekibine giriş için gerekli izin verilmemesinden hayal kırıklığına uğradığını'' söyledi. Suriye lideri Beşşar Esad'ın ekibin kente girmesine izin verileceğine dair daha önce teminat verdiğini belirten Ban, ayrıca hükümet karşıtı protestocuların toplu gözaltına alınmasının durdurulmasını ve reform ve özgürlük taleplerinin dikkate alınmasını istedi. Libya konusuna da değinen Ban, Libya'da ''acil ateşkes'' yapılması çağrısında bulundu ve Libyalı yetkililerle dünkü görüşmesinde hükümet güçlerinin sivillere saldırılara son vermesi gerektiğini söylediğini kaydetti.

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