-Ban'dan liderlere çağrı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.10.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, gelecek hafta Fransa'da yapılacak G20 Zirvesi öncesinde, dünyanın en büyük 20 ülkesinin liderlerinden küresel düzeyde devam eden protestoların sesine kulak vermelerini istedi. Ban, 3-4 Kasım'da Fransa'da yapılacak zirve öncesinde 20 ülke liderine gönderdiği mektupta, onlardan küresel ekonomik krizi çözmede ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada gerekli liderliği göstermelerini talep etti. New York'ta başlayan ve dünyaya yayılan ''Wall Street'i İşgal Et'' protestolarına ilişkin olarak, ''Protestolar şu gerçeği gösteriyor:Giderek büyüyen ekonomik belirsizlik, pazarların oynaklığı ve büyüyen gelir dağılımı eşitsizliği kriz noktasına ulaştı'' ifadelerini kullanan Ban, mektubunda şunları kaydetti: ''Ülkelerde halklar, hükümetlerine ve kamu kurumlarına olan güvenini kaybediyor. Bu kapsamda G20'nin önünde cesur çözümler üretmek ve liderlik etmek için tarihi bir fırsat, tarihi bir sorumluluk var. Herşeyin ötesinde birleşmemiz, dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. G20'nin dünyada giderek büyüyen gelir dağılımı adaletsizliği sorununu ele alması, çözüm bulması gerekiyor. Eğer bu yapılmazsa gelecek bizden intikamını alacak. Sosyal yabancılaşma ve istikrarsızlık hepimiz için gerekli olan barış, güvenlik ve refahı zayıflatır.'' Ban mektubunda ülkelerin bütçeleri kısıtlı da olsa, dünyada ekonomik krizin en çok etkilediği yoksul kesimin, gençliğin, kadınların ve çevrenin sorunlarının çözümüne önem vermeleri gerektiğini vurguladı.