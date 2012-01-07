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Dünya

Ban'dan Kıbrıslı liderlere mektup LEFKOŞA (A.A)

07 Ocak 2012 18:58

-Ban'dan Kıbrıslı liderlere mektup LEFKOŞA (A.A) - 07.01.2012 - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 22-24 Ocak'ta New York yakınlarındaki Grentree'de yapılacak üçlü Kıbrıs zirvesi öncesinde, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a mektup göndererek, ''son aşamaya'' girildiğini bildirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Eroğlu ve Hristofyas'ın 30-31 Ekim tarihlerinde Greentree çiftliğinde yer alan üçlü görüşmenin ardından 1 Kasım'da yaptığı açıklamada kullandığı ''son oyun'' ifadesine, mektubunda bir kez daha yer veren Ban'ın, bu ifadeyi tesadüfü değil bilinçli olarak kullandığına işaret ediliyor. KKTC Cumhurbaşkanlığına bu sabah ulaşan mektubunda, müzakere sürecinde ''son aşamaya'' girildiğini ilan eden Ban, son aşamanın unsurlarını teker teker sıralıyor. Son aşamanın unsurları içinde çok taraflı konferans da yer alıyor. Ban, mektubunda, Rum yönetimin AB dönem başkanlığını bir takvim olarak ortaya koyuyor ve bu takvimin ''son aşama'' olduğunu, o tarihe kadar tarafların başarılı olması gerektiğine vurgu yapıyor. Haritanın da müzakere edileceğini, ancak bunun Grentree'den sonraki aşamada tartışılacağına değinen Ban, liderlerin eşlerine daha önce yaptığı daveti de yineliyor. Ban, Eroğlu ve Hristofyas'ın eşlerini 22-24 Ocak'ta Gretree'de yapılacak görüşmeye davet ediyor. Diplomatik gözlemcilere göre, Ban'ın bu açık ve net davetinden sonra, Kıbrıs Rum tarafının son günlerde, Grentree zirvesinin ertelenmesi ya da yapılmaması yönünde ortaya koyduğu eğilim artık olasılık olmaktan çıkıyor, mektupla bu ihtimal bertaraf ediliyor.

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