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Dünya

Ban'dan iklim değişikliği alarmı HONIARA (A.A)

04 Eylül 2011 13:57

-Ban'dan iklim değişikliği alarmı HONIARA (A.A) - 04.09.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Solomon Adaları'na yaptığı ziyaret sırasında, iklim değişikliği konusunda acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Ban, Solomon Adaları'na bir günlük ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yükselen deniz seviyesinin düşük rakımlı ülkedeki ürünlere zarar verdiğini ve tüm yiyecek zincirini tehdit ettiğini bildirdi. İklim değişikliğinin tehlikeleri konusunda, ''tüm dünyada alarm zillerini çalmaya'' hazır olduğunu belirten Ban, Solomon Adaları gibi ülkelere mali ve teknolojik yardımda bulunmanın, gelişmiş dünyanın ahlaki yükümlülüğü olduğunun altını çizdi. Avustralya'nın 1930 kilometre kuzeydoğusundaki Solomon Adaları'na yaptığı ziyaretin ardından, iklim değişikliğinden etkilenen diğer bir ada zinciri olan Kiribati'yi ziyaret edecek olan Ban, daha sonra uçakla Yeni Zelanda'ya gidecek.

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