-BAN'DAN EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE DESTEK GRUBU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 25.08.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, en az gelişmiş ülkelere yardımcı olacak, aralarında Kemal Derviş'in de bulunduğu uluslararası kalkınma alanında dünyanın 10 önemli isminden oluşan Destek Grubu oluşturdu. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, gelecek yıl 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek BM'nin 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı öncesinde, en az gelişmiş ülkelere yardım etmek için önemli tavsiyelerde bulunmak üzere konunun önemli isimlerinden oluşan 10 kişilik bir grup oluşturduğu bildirildi. Sözcülük 10 kişilik grubun üyelerinin, tecrübeleriyle ve başarılarıyla alanlarında uluslararası olarak çok iyi tanınan ve kendilerini küresel kalkınmaya adamış kişiler arasından seçildiğini, grubun dünyadaki 49 en az gelişmiş ülkeye, özellikle ticaret, yatırım, teknoloji değişimi, resmi kalkınma yardımları, iklim değişikliğiyle ve küresel mali krizin etkileriyle mücadelelerinde yardımcı olmak, bu konuda uluslararası kamuoyunu bilinçlendirmek ve güçlü siyasi irade oluşturmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Grubun üyeleri arasında BM Kalkınma Programı'nın eski Başkanı, Washington'daki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün küresel ekonomi ve kalkınmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'in yanı sıra Mali'nin eski devlet başkanı Alpha Omer Konare, Dünya Bankası'nın eski Başkanı James Wolfensohn ve Avrupa Komisyonu'nun eski başkanı Jacques Delors gibi önemli isimler yer alıyor.