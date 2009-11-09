Bir bankada müdür yardımcısı olarak görev yapan Ö.B.S., birlikte olduğu doktor sevgilisi O.M.E.’nin kendisini dövdüğünü, sevişirken çektiği fotoğraflarını yakınlarına gönderip şantaj yaptığını belirterek savcılığa şikâyet etti. Hakkında 27.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan O.M.E., sevgilisi şikâyetinden vazgeçince serbest kaldı.



İzmir’de doktor ile banka müdür yardımcısı arasındaki aşk 2003’te başladı. Özel bir bankada müdür yardımcısı olarak çalışan Ö.B.S. ile müşterisi olan doktor O.M.E. arasındaki dostluk bir süre sonra aşka dönüştü. Ö.B.S., birlikte tatil yaptığı sevgilisinden bir süre sonra hamile kaldı. Kürtajdan sonra araları açılan çiftten O.M.E., iddiaya göre, bankacı sevgilisi Ö.B.S.’yi otomobille kaçırdı ve zorla cinsel ilişkiye girdi. Sevişirken çektiği fotoğrafları da Ö.B.S.’nin, şimdiki eşinin çalıştığı yere zarf içinde bıraktı.



Fotoğrafların herkes tarafından görülmesi üzerine Ö.B.S., 28 Kasım 2008’de savcılığa gidip doktor şikâyetçi oldu, çıplak fotoğrafları da delil olarak sundu. Savcılığın talebi üzerine O.M.E. `nitelikli cinsel saldırı’, `hürriyetti tahdit’, `özel hayatın gizliliğin ihlâl’ ve `şantaj’ suçundan 17 Mart’ta tutuklandı. Doktor hakkında Ağır Ceza Mahkemesi´nde 27.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dört ay tutuklu kalan O.M.E., suçlamaları kabul etmedi.



Hakim huzurunda ifade veren Ö.B.S. ise savcılıktaki dilekçesinin aksine şikâyetinden vazgeçti. Ö.B.S., “Kendisiyle evlenemediğimden ailem baskı yaptı. Ben de depresyona girdim. Bana zorla tecavüz etmedi. Aileme aklanmak, çevreme ve arkadaşlarıma karşı kendimi savunmak için dilekçemde o şekilde yazdım. Bu olayın bu dereceye geleceğini hiç düşünmedim. Şikâyetimi geri alıyorum” dedi. Doktor O.M.E., dört ay tutuklu kaldıktan sonra 2 Temmuz´da tahliye edildi. Yapılan son duruşmada da savcı, şikâyetin geri çekilmesi ve olayların rızayla meydana geldiğinin belirlenmesi üzerine sanıkla ilgili davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme heyeti de talebe uyarak sanık doktor O.M.E.’nin beraatine karar verdi.