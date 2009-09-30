Türk tekstil sektöründe pek çok ilke imza atan ve ihracatta öncülük yapan 37 yıllık Denizli Basma ve Boya Sanayi’nin (DEBA) kapısına kilit vuran patronu Esat Sivri, “Yıllarca aslansın kaplansın diye avuttular. Kaplan ne iş yapar? Bizim yaptığımız iş eşeklik. Param yok, borcum çok, iş arıyorum. Bana uygun bir işiniz varsa talibim. Hâlâ eşek gibi çalışabilirm” dedi.



Denizli’de tekstilin mihenk taşlarından biri kabul edilen, sektörde pek çok ilke imza atan, ihracatta öncülük yapan 37 yıllık Denizli Basma ve Boya Sanayi (DEBA) üretimi durdurdu. Hürriyet gazetesinin haberine göre, DEBA’nın kapısına kilit vurması Denizli başta tüm tekstil sektöründe üzüntü yarattı. 1972 yılında çok ortaklı bir şirket olarak DEBA’yı kuran 1933 Denizli doğumlu Esat Sivri, “Yıllarca aslansın kaplansın diye avuttular. Kaplan ne iş yapar? Aslan ne iş yapar? Bizim yaptığımız işe eşeklik denir. Hep yük taşıdık çünkü; eşeklik yaptık” dedi. Sivri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayamayacağım kadar çok borcum var. Param yok, borcum çok. İş arıyorum. Bana uygun bir işiniz varsa talibim. Hâlâ yük taşıyabilirim. Benim tecrübemden yararlanmak isteyen varsa emirlerine amadeyim. Hâlâ eşeğim yani. Hâlâ eşek gibi çalışabilirm.”

Denizli’de DEBA’nın kapanması “Amiral battı” şeklinde değerlendirilirken, Esat Sivri gelinen noktada artık kimseyi suçlamak istemediğini vurguladı.



Şapkayı koyup düşünün



“Artık herkes şapkasını önüne koysun ve düşünsün. Olayları kendisi tahlil etsin, değerlendirsin” diyen Sivri, kimseye bir açıklama yapmak, dert yanmak, olayların neden bu noktaya geldiğini tartışmak istemediğini belirtti.



Çam kurtları vardır



Esat Sivri, şunları söyledi: “1980 sonrası ihracat başladı. İlk önce çalanlar çırparlar bizim adımıza ihraç etti. Bir sürü suistimalden sonra biz ihracata başladık. Bize Denizli’de sektörün lokotomotifi diyorlardı. Vagonlar kendi motorlarını kendi bularak yol almaya devam edecektir. Çam kurdu vardır; dizi halinde ilerlerler. Ortadakini alınca pat diye dururlar. Ortayı tamamlarsanız devam ederler. Biz ortadan ayrıldık, koptuk. Yerimize bir kurt bulunur herhalde.”

Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (DETKİB) Başkanı ve Rateks Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Güntaş, şehir ve Türkiye için çok önemli olan bir fabrikanın kapınmasından üzüntü duyduğunu belirterek, “Maalesef bizim firmalarımızda böyle sıkıntılar olunca bankalar, sendikalar, devlet bir araya gelip bir konsorsiyum sağlanamadığı için şirketler yaşatılamıyor” dedi.



Eğer çalıp çırpmadıysan batmanın bile şerefi var



Ticaret hayatına 16 yaşında babasının yanında çalışarak başlayan Esat Sivri, 1967 yılında Sarayköy’deki müflis Sarayköy Pamuklu Sanayi’nin sermayesine iştirak etti. Denizli ve çevresindeki dokuma tezgahlarının entegrasyonunu sağlamak için, boya baskı fabrikası kurmaya karar verdi. 100 ortakla Denizli Basma’yı 1972’de kurdu. Sivri bir röportajında, “Batmanın bile bir şeref olduğunu kabul eden sanayiciler yetiştirmemiz lazım. İnsan çalmadıysa çırpmadıysa, yata kata, başka şeylere harcamamışsa, batmanın bile bir şeref olduğunu herkesin öğrenmesi lazım” demişti.

