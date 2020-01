Bana talihsiz kadın demeyin

T24- Meme kanserine yakalanan Deniz Uğur, internet sitesinde hastalığı hakkında bir yazı kaleme aldı.







Hürriyet'in haberine göre, “Adını Feriha Koydum” dizisinin Zehra’sı Vahide Gördüm’den sonra Sanem karakterini canlandıran Deniz Uğur da meme kanserine yakalandı. Göğsündeki kitleyi fark edince doktoruna başvuran Uğur, hastalığını öğrendikten sonra internetteki sitesinde bir yazı kaleme aldı:

'Her şerde bir hayır vardır'



“Haberi alanların tümü bana aynı cümleyi söyledi ve bununla gururlandığımı itiraf ediyorum: ‘Meme kanseri ne ki? Sen bununla top diye oynarsın.’ Haklılar. Bu hafta geçireceğim operasyonu gerçekten ciddiye almıyorum. Sonrasındaki tedavi sürecini de. Şunu iyi biliyorum: Hayatta, doğum yapmaktan daha zorlu bir iş yok. Belki de bu yüzden ‘ameliyat olacağım, kemoterapi göreceğim’ diye gerilmek şöyle dursun, gün içinde aklıma bile gelmiyor. Şimdi ‘saçlarım dökülecek’ diye üzülme fikri komik geliyor. Ya da ‘göğsümü alacaklar’ diye. ‘Bu talihsiz kadının başına gelmeyen kalmadı’ diye yakınanlara çok kızıyorum, haberiniz olsun. Her fırsatta ne kadar ‘mağdur’ olduğunu dillendirip sempati toplamaya çalışan tiplerden değilim çünkü. Hiç sevmem o halleri. Saygı da duymam. Mücadeleye saygı duyarım. Yakınıp dövünmeden verilen mücadeleye. Vahide’nin duruşuna saygı duyarım. ‘Her şerde bir hayır vardır’ sözüne de çok inanırım.”





'Hepinize sevgiler, teşekkürler'



Uğur, yazısının ardından Twitter’dan şu notu paylaştı: “denizugur.com’da paylaştığım yazı, spekülasyonu önlemek ve toplumsal bir konunun altını çizmek amaçlıdır. Bunun dışında her telefona cevap vermek ve her yayına bağlanmak mümkün değil. Anlayış göstereceğinize inanıyorum. Hepinize sevgiler, teşekkürler.”





Twitter’da destek mesajı yağdı





Çağatay Ulusoy: Arkadaşlar, evet maalesef Deniz Uğur’la ilgili haber doğru ama inanın şu an iyi, çok çok daha iyi olacak! Buna inanın ve dua edin lütfen.



Nedim Saban: Deniz Uğur kanseri aşacak. O, hem yetenekli, hem dirayetli, hem sevgi dolu bir insan. Allah yanında olsun.



Itır Esen: Deniz Uğur’a acil şifalar diliyorum. Allah yavrularına bağışlasın. Hastane köşelerinde yatan bütün hastaların da Allah yardımcısı olsun.