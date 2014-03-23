'Bana darbe yapılırsa halkımı en çabuk Twitter ile harekete geçiririm'

Venezuela’da aylardır muhaliflerin düzenlediği gösterilerle uğraşan ve iktidarda zor günler geçiren Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gazetecilerin “Twitter yasaklanacak mı?” sorusuna Twitter’in yasaklanmasını anti-demokratik bir uygulama olarak gördüğü cevabını verdi.

Mehmet Çiftçi’nin Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, Maduro Twitter ile ilgili düşüncelerini “Twitter bir sosyal silahtır. Halkla binlerce şeyi paylaşmama yarıyor. Fikirlerin tartışıldığı bir iletişim aracı. Bana yapılan haksızlıklarda seçmenlerime doğruyu söylemem için bulunmaz bir fırsat” sözlerini etti. Maduro, “Bana darbe yapılırsa halkımı en çabuk Twitter aracılığı ile harekete geçiririm, neden bu silahı susturayım ki” şeklinde ifade etti.