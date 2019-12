'Bana Alex'i hatırlatmayın'

T24 - G.Saray Başkanı Adnan Polat, “87. dakikada Alex golü atınca ne hissettiniz?” sorusuna işte bu cevabı verdi.



Adnan Polat, önceki gün spor müdürleriyle yemek yedi ve belki de uzun süredir olmadığı kadar rahat cümleler kullandı. F.Bahçe yenilgisinden Arda’nın durumuna, federasyondan Hagi’ye kadar her konuda açıklama yapan Polat’ın cümlelerini sizin için derledik.. Fakat ilk önce yemeğin en ilginç diyaloğuyla başlayalım. Yani müdürlerin sorduğu “Alex golü atınca ne hissettiniz?” sorusuna Polat’ın verdiği cevapla: “Bırakın hatırlatmayın, bunu.. Ama şunu diyeyim şans bizden yana değil. İyi de oynadık o maçta. Ama son dakikalarda kaybettik. Gökhan Gönül orta yapıyor orada 1.90’luk 3-4 adamın arasında o top Alex’e geliyor. Şans faktörü de olması lazım. Top da isteyecek yani.



Başarı tek bir şeye bağlı değil. Sakatlıklarımız, saha içi yönetimin kötü olması, futbolcular ile teknik heyetin arasındaki ahengin uyumlu olmaması, şans faktörünün olmaması. İşlerin ters gideceği varsa ters gider diye bir kanun var. Böyle bir dönem yaşadık.



Böyle abuk sabuk maçlar kaybettiğiniz vakit soyunma odasını görmeniz gerekir. F.Bahçe maçından sonra mesela. Bitmişti çocuklar. Kolay değil. F.Bahçe, A.Gücü, G.Antep maçlarında kötü mü oynadık? Farklı kazanacağımız maçlarda yenildik. F.Bahçe maçında Kazım 2. pozisyonu bulmuş. Yani Hagi’yi sabote edeyim diye gol mü atmayacak? Böyle bir şey olabilir mi? Arka arkaya bu kadar çok kötü neticeler alınınca onların yerine kendinizi koyun. Özgüven ve telaş var.





SEYİRCİ SOHBETİ DOĞRU



Aziz Yıldırım’la seyirci getirmeme sohbeti oldu. Çünkü F.Bahçe taraftarının İETT otobüslerinin camlarını kırması Aziz Bey’i yordu.. Kendisi yetkililerle telefonla görüşüp “Ben masrafını ödeyeceğim. Gönderin şu otobüsü” diyordu. Bu konu oturulup tartışılabilir. Bilmiyorum.



Arena'nın içini gördünüz, muhteşem.. Kalktık oraya kafes yaptık. Böyle bir ilkel durum olabilir mi? Orada keşke kafes falan olmadan insanlar medeni şekilde maçlarını izleseler. Hatta F.Bahçe taraftarı kontrolden geçerken yanlarına gittim. ‘Maçtan sonra kalacaksınız, sandviç çay, her şey göndereceğim’ dedim. Onlar da teşekkür etti. Artık daha medeni ortamlarda maçların seyredilmesi ve bu kafeslerin kalkması lazım.”







FB’NİNKİ AĞIR TRAVMA!



F.Bahçe'nin son maçta şampiyonluğu kaçırması onlar adına gerçekten felaket bir şey. Kötü bir şey, Allah korusun. Kendimi şimdi 20.45 şampiyonluğunda F.Bahçe yöneticisi yerine koyuyorum. Ölümcül bir şey gerçekten. Biz kafadan kaybediyoruz ya da kazanıyoruz. Korkunç bir şey Bursa maçında da yaşadıkları. O çok ağır bir travma.



Bu takımları kurmak, buralara getirmek çok büyük mücadele. Özveri, sinerji gerektiriyor. İnsanın ömründen götürüyor. Düşünsenize tam adım atacaksın, oturacaksın biri iskemleyi bir çekiyor küt düşüyorsun. Bunu son 5 senede 2 kez yaşadılar.”







‘Arda gitmek istiyor, zorla mı tutacağım!’



“Arda için bana yansımış resmi bir teklif yok. Açıkçası ben daha önce “Genç gruptan kupa kaldırmadan hiçbiri bir yere gidemez” diyordum.. Ama şunu görüyorum ki bir futbolcu “Ben buradan ayrılmak istiyorum” diyorsa ve bunu kafasına koymuşsa onu orada zorla tutmanın da ne futbolcuya, ne kulübe faydası olmuyor. Ekonomik koşulların oluşması halinde her futbolcu satılır. Bunu sırf Arda için söylemiyorum. Genel prensip..”





DERBİDE ÖZER ATILMADI



“Futbolun birinci derecede kaderini etkileyen unsur hakemler.. Mahmut Özgener’le 3 aydır biraraya gelmedim. Ben size G.Saray’ın bu sezon direkt neticeye etki eden hakem hatalarını söylesem.. En az 10 tane. Bu hakemler olmasaydı belki de bu kadar eleştirilmiyordum.





Şahsen federasyon ve MHK başkanına güvenmiyorum. Siz de görüyorsunuz bize yapılan katledilişi. Futbolu ileri götürmesi için biz Federasyon başkanını seçiyoruz. Bize patronluk yapsın, ceza kessin diye değil. Zaten bu federasyonun futbolu iyi yönettiği söylenemez. Dünya kupasını TV’den izledik!





‘TESADÜF MÜ?’



Atamalara bakıyorum. Her maçımıza ayrı bir hakem. Atanan hakemlerde uzun süredir maç yönetmemiş, genç, tecrübesiz.. Bu tesadüf mü yani? En yakın maç F.Bahçe. Özer’in yaptığı kırmızı mı, değil mi? Hakeme dokunduğun vakit kırmızı diyor kurallar. Niye kırmızı kart verilmiyor o zaman! Baros’un pozisyonunu en az 2-3 eski hakeme izlettim. Taraf olduğum için objektif olamam diye. Onların bana lafı kesinlikle faul yok, dokunmuyor ve bariz gol diyorlar.





‘Rijkaard öğrenemedi’



“Frank Rijkaard geldiğinde herkes rüya zannetti. Amacımız dünya çapında bir teknik adamın yanına dünya yıldızlarını da transfer ederek, Türk Telekom Arena’da şov yapmaktı. Ancak Rijkaard, Türkiye’de nasıl takım yönetmesi gerektiğini bir türlü öğrenemedi. Sonunda yollamaktan başka çaremiz de kalmamıştı.”





‘Hoparlör olayı maalesef doğru’



“Medyaya yansıyan hoparlör olayı doğru. Biz stadı devralırken birçok sisteme vakıf değildik. Bu ayrı bir eğitim gerektiriyor ve personel bundan şu an geçiyor. Ana koridorda sağda solda soyunma odaları var. Biz ana koridorda G.Saray marşı çalınmasını istemiştik. Fakat hepsi birbirine bağlı olduğu için F.Bahçe soyunma odasında da çalmış. Zamanla bu tip hataları yapmayacağız. Eee.. F.Bahçeliler de marş çalınca kolonları kırıp, parçalamışlar..”





Polat’ta söz bitmez!



“Yaklaşık 2 yıldır her sezona 4 kupa sözüyle başlayan ve kulvarlar azaldıkça bu rakamı 3, 2, 1’e indiren, her daim “Tünelin ucundaki ışığı gördük” diyen Adnan Polat, medyayla yaptığı sohbette “Gelecek sezonun ilk sözünü de verdi: “Önümüzdeki sene için 2 aydır çalışıyoruz. Scout ekibi iş başında. Önümüzdeki sene G.Saraylılar ve Türkiye’nin gurur duyacağı bir takım yaratacağız.



Başarıya ve paraya doymuş oyuncu artık istemiyoruz. Ama 1-2 tane yıldız alacağız. Futbolla çok daha fazla ilgilenip, muhakkak seneye G.Saray’ı şampiyon yapacağım. Ben artık futbolun çok içinde ve başında olacağım. Florya’da kuracağım karargâhı. “





‘Seçim için 1 hafta düşüneceğim’



“Şu anda gündemimde seçim yok. Ancak Mali Genel Kurul’u geçirdikten sonra 1 hafta düşünmek istiyorum. G.Saray menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. G.Saray tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf oldu. Oturup sakin kafa ile düşünmek istiyorum. Bu baskı altında karar vermem.”





‘Helvacı’yla artık konuşmuyorum’



“Mehmet Helvacı ile konuşmuyorum artık. Diğer yöneticiler de konuşmuyor. Toplantı masasına oturup dinleyip, gidiyorlar. G.Saray’da başkan yöneticileri dinler, farklı görüş olsa da kararı verir ve herkes ona uyar. Etik ve gelenek böyledir.”





‘Uyanamadığım için mevlidi kaçırdım’



“Özhan Bey’in mevlidine gidemedim. F.Bahçe maçından sonra stresten vücudumun her yeri ağrıyordu. Yatamadım, sabah 5-6 gibi ancak uyuyabildim. Bir kalktım saat 12.00’ydi. Gidecek halim yoktu. Asuman abla kesin çok üzülmüştür.“





‘Saçlar beyazladı’



“Birleşme ve stat beni çok yordu. ‘Saçlarınız neden beyazladı’ diyorsunuz ya, yanıtı orada. Ama bu iki proje olmasa idi G.Saray’ın iki yakası bir araya gelmezdi. F.Bahçe sadece stattan senede 50 milyon dolardan 4 sene kâr etti ama bu getiriyi doğru kullanamadılar.”



“Zapata'yı ısrarla Hagi istedi. ‘Ben buna her şeyiyle kefilim, hazır’ dedi. ‘Peki’ dedik ve aldık. Zapata çok iyi kaleci mi? Çok üst düzey kaleci olmadığını söyleyebilirim. Esasında oyun kurma, arkada ön libero oynama konusunda çok iyi. Yediği gollere de baktığınız vakit hatalı belki bir tane Antep maçında yedi. Ama bir tane maç kurtarmadı.



Şimdi burada 8 haftaları var bu çocukların. 8 haftanın sonunda da göreyim, bakayım herkes her şeyini ortaya koysun, ondan sonra kararımızı vereceğiz.”





‘Baros dönsün, hesap soracağım’



“Çocuklar iyi niyetli çalışıyor.. Özellikle son 4-5 maçta aldığımız sonuçlar hepsini kahretti. Kazanabilecekleri maçlarda kaybetmek yıktı onları.



Yeni transferlerden Stancu genç bir oyuncu. Culio, Stancu, Kazım, Yekta kalır. Milan Baros’un ‘Köstebek var’ sözünü duydum. Çek gazetesine bu açıklamayı yapmış. Milli takımdan hele bir dönsün onu bekliyorum.. Varsa böyle bir şey hesabı sorulur.. Nedir, kimdir diye konuşuruz.“