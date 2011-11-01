-Ban: ''Yapılacak daha iş var'' BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.11.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde daha yapılacak işlerin bulunduğunu belirterek ''Sayın (KKTC Cumhurbaşkanı Derviş) Eroğlu ve Sayın (Rum Yönetimi lideri Dimitris) Hristofyas, müzakerelerin son safhasına ilerlemek için gelecek iki ayı aşkın sürede daha fazla çabanın önemli olduğu konusunda anlaştılar'' dedi. Genel Sekreter Ban, dün New York'un Long Island bölgesindeki Greentree'de sona eren iki günlük Kıbrıs görüşmelerine ilişkin BM Genel Merkezinde basına açıklamalarda bulundu. Ban açıklamasının başında, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a son 2 gündür görüşmelerde bulundukları Greentree'ye yaptığı daveti kabul ettikleri için teşekkür etti. ''Ekonomi, AB konuları ve güvenliğin iç boyutlarıyla ilgili önemli ilerlemeler sağlandı. Önemli konular olan yönetim, mülkiyet, toprak ve vatandaşlık konularında ise daha az ilerleme sağlandı'' diye konuşan Ban, iki lideri Greentree'ye bu ana konularda daha fazla yakınlaşma sağlama umuduyla davet ettiğini, aynı zamanda Greentree'deki bu zamanı da kendisinin, iki tarafın çözüme varmaya ne kadar yakın olduklarını değerlendirme yolunda kullandığını söyledi. Ban, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının, Greentree'deki bu iki günlük görüşmelerde geriye kalan ana konuların bazılarında cesaret verici ilerlemelerde bulunduklarını belirterek ''Özel danışmanımın (Alexander Downer) da dediği gibi Greentree'deki görüşmeler olumlu, verimli ve azimli şekilde geçti. Bu bana kapsamlı bir çözümün sağlanabileceği yönünde güven verdi. İki lider de bir anlaşmaya varabileceklerine inandıkları yönünde bana güvence verdiler.'' Ban sözlerinin sonunda şunları kaydetti: ''Yapılacak daha iş var. Sayın Eroğlu ve Sayın Hristofyas, müzakerelerin son safhasına ilerlemek için gelecek iki ayı aşkın sürede daha fazla çabanın önemli olduğu konusunda anlaştılar. Özel danışmanım ve ekibim (onlara) yardımcı olmaya hazırlar. Gelecek yıl Ocak ayında iki lideri benimle yine benzer bir formatta görüşmeye davet ettim. O zamana kadar Kıbrıs sorununun iç yönlerinin çözülmüş olmasını bekliyorum ki bunun ardından kısa sürede çoktaraflı konferans yönünde ilerleyebilelim.'' Basına açıklama yapmadan önce iki yanında yer alan Derviş Eroğlu ve Dimitris Hristofyas ile aynı anda el sıkışan Ban, açıklamalarının ardından da yine liderlerle el sıkıştı. -5. üçlü görüşmenin yine Greentree'de olması bekleniyor- Genel Sekreterin gelecek yıl Ocak ayında iki liderle yapacağı üçlü görüşmenin yine Greentree'de olması, birkaç gün sürmesi ve Ocak ayının ortasında olması bekleniyor. Ban açıklamasında, iki liderle 5. kez yapacağı bu yeni üçlü görüşmede, Greentree'deki görüşmelere benzer bir formatın uygulanacağını söylemekle yetindi ama detayları vermedi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hirsitofyas, BM'de basına bu kez de açıklama yapmadılar. Eroğlu'nun daha sonra Türk basın mensuplarıyla bir araya gelebileceği öğrenildi. Eroğlu, New York'tan yarın ayrılacak.