-Ban, Suriye için edişeli BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 06.02.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Suriye'de artan şiddet olaylarından son derece endişeli olduğunu belirterek, ''BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) karar çıkmaması, Suriyeli yetkililerin Suriyeli nüfusa saldırılarını artırma yetkisini vermez'' dediği bildirildi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreterin Suriye'de özellikle de Humus'ta Suriye ordusunun operasyonlarında hayatını kaybeden insanların sayısının artmasından dolayı ''dehşete kapıldığı'' ve bu tür şiddetin ''kabul edilemez'' olduğunu söylediği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: ''Genel Sekreter bu saldırıları şiddetle kınamaktadır. BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) karar çıkmaması, Suriyeli yetkililerin Suriyeli nüfusa saldırılarını artırma yetkisini vermez. Genel Sekreter, Suriyeli yetkililerin uluslararası toplumun kendisine yaptığı sivillere karşı güç kullanımını durdurmasına yönelik çağrılarını yok saymasından derin endişe duymaktadır. Şiddete derhal son verilmelidir.'' Genel Sekreter açıklamasında Suriye hükümetinin, güvenlik güçlerinin sivil halka uyguladıkları şiddetten dolayı uluslararası hukuk kuralları gereği hesap vermesi gerektiğini belirterek ''Genel Sekreter, Suriye'de şiddetin sona erdirilmesi ve Suriye halkının demokratik, çoğulcu siyasi sistem kurulmasına yönelik, tüm kesimleri kapsayan ve Suriyeliler tarafından yürütülen siyasi sürecin başlatılması yolundaki çabaların ikiye katlanması çağrısında bulunmaktadır'' denildi. Genel Sekreter Ban, hafta sonunda BMGK'da Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle Suriye karar tasarısının kabul edilmemesinin hemen ardından yaptığı açıklamada da bu durumun ''Suriye halkı, Ortadoğu ve demokrasi savunucuları için büyük hayal kırıklığı olduğunu'' belirtmişti. Bugün BM Genel Kurul Başkanı El Nasır da konuyla ilgili açıklama yapmıştı.