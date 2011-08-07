-BAN, NÜKLEER SANTRAL BÖLGESİNDE FUKUŞİMA (A.A) - 07.08.2011 - Japonya'ya ziyarette bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 11 Mart'ta 9 büyüklüğündeki korkunç depremin ardından tsunaminin büyük hasar verdiği Fukuşima nükleer santralinin bulunduğu bölgeye gitti. Felaket bölgesine gelen en üst düzey yabancı yetkililerden BM Genel Sekreteri Ban'ın yarın Fukuşima nükleer santralinin 40 kilometre kadar kuzeyindeki Soma'da bulunan Haragama sahilini ziyaret etmesi bekleniyor. Radyoaktif sızıntının hala devam ettiği santralin 20 kilometre çevresinde yasak uygulaması sürüyor. Ban Ki-mun ayrıca bir sığınma merkezini ziyaret edecek ve Fukuşima kentinin bir lisesinin öğrencileriyle bir araya gelecek. Felaket bölgesinden tahliye edilen 85 bin kişi geçici olarak iskan ediliyor. BM Genel Sekreteri yarın akşam saatlerinde de Başbakan Naoto Kan ve Dışişleri Bakanı Takeaki Matsumoto ile görüşecek. BM Genel Kurulu'nun her yıl yapılan toplantıları çerçevesinde 22 Eylül'de nükleer güvenlik konferansı düzenleyecek Ban Ki-mun Japonya'dan 9 Ağustos'ta memleketi Güney Kore'ye geçecek.