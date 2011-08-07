T24 LogoT24 Logo
Dünya

BAN, NÜKLEER SANTRAL BÖLGESİNDE FUKUŞİMA (A.A)

07 Ağustos 2011 20:22

-BAN, NÜKLEER SANTRAL BÖLGESİNDE FUKUŞİMA (A.A) - 07.08.2011 - Japonya'ya ziyarette bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 11 Mart'ta 9 büyüklüğündeki korkunç depremin ardından tsunaminin büyük hasar verdiği Fukuşima nükleer santralinin bulunduğu bölgeye gitti. Felaket bölgesine gelen en üst düzey yabancı yetkililerden BM Genel Sekreteri Ban'ın yarın Fukuşima nükleer santralinin 40 kilometre kadar kuzeyindeki Soma'da bulunan Haragama sahilini ziyaret etmesi bekleniyor. Radyoaktif sızıntının hala devam ettiği santralin 20 kilometre çevresinde yasak uygulaması sürüyor. Ban Ki-mun ayrıca bir sığınma merkezini ziyaret edecek ve Fukuşima kentinin bir lisesinin öğrencileriyle bir araya gelecek. Felaket bölgesinden tahliye edilen 85 bin kişi geçici olarak iskan ediliyor. BM Genel Sekreteri yarın akşam saatlerinde de Başbakan Naoto Kan ve Dışişleri Bakanı Takeaki Matsumoto ile görüşecek. BM Genel Kurulu'nun her yıl yapılan toplantıları çerçevesinde 22 Eylül'de nükleer güvenlik konferansı düzenleyecek Ban Ki-mun Japonya'dan 9 Ağustos'ta memleketi Güney Kore'ye geçecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24