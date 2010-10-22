-BAN KIBRIS'TAKİ LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.10.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kıbrıs'ta liderlerden "mülkiyet" konusunda somut ilerleme yakalayarak, barış sürecindeki ivmeyi korumalarını istedi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum lider Dimitris Hristofyas ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Açıklamada, Genel Sekreterin, Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer aracılığıyla müzakerelerdeki gelişmeleri yakından izlediği ve gelecek ay müzakerelerle ilgili bir ilerleme raporu yayınlayacağı kaydedildi. Sözcülük, Genel Sekreter Ban'ın iki liderle yaptığı telefon konuşmalarında, son haftalarda müzakere sürecinde yavaşlama olduğunu belirterek, liderlerden mülkiyet konusunda somut ilerleme yakalayarak, barış sürecindeki ivmeyi korumalarını istediğini belirtti.