-BAN, KIBRIS RAPORUNU ŞUBATTA SUNACAK CENEVRE (A.A) - 26.01.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Şubat ayı sonunda Kıbrıs görüşmelerinde gelinen noktaya ilişkin BM Güvenlik Konseyine (BMGK) bir rapor sunacağını söyledi. Ban, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Merkezinde biraraya geldi. Yaklaşık 4 buçuk saat süren üçlü görüşmenin ardından bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Ban, iki ay önce New York'ta liderlerle yaptığı görüşmede Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki çalışmaların hız kaybetmeye başladığını ve taraflardan sorunun çözümü yönünde çalışmalarını hızlandırmalarını istediğini anımsattı. Tarafların bu yönde Kasım ayından bu yana çalışma yaptığını vurgulayan Ban, Eroğlu'nun geçirdiği kalp ameliyatına karşın iki liderin birkaç kez görüştüğünü kaydetti. "Kasım ayındaki son görüşmemizden bu yana ilerleme var" diyen Ban, bugünkü görüşmelerin ardından, iki liderin birlikte çalışmaya devam edeceğinin açık olduğunu bildirdi. Görüşmede, müzakere masasındaki birçok konunun konuşulduğunu vurgulayan BM Genel Sekreteri, iki liderin gelecek haftalarda görüşmelerini yoğunlaştırarak devam ettirme konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Bu görüşmelerde farklılıkların azaltılarak, ilerleme sağlanmasını umduğunu belirten Ban, Kıbrıs'ta her iki tarafta yapılan kamuoyu yoklamalarının, "toplumların artık daha fazla konuşma değil, çözüm istediklerini" ortaya koyduğunu bildirdi. "Bugün liderlerin attığı adımları memnuniyetle karşılıyorum. Bu Kıbrıs'ın bir an önce yeniden birleşmesi yönünde açık bir gösterge" diyen Ban, Şubat ayı sonunda BMGK'ya Kıbrıs görüşmelerinde gelinen noktaya ilişkin bir rapor sunacağını ve bu zamana kadar görüşmelerdeki olumlu havanın sürmesini umduğunu ifade etti.