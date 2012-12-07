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Dünya

Ban Ki-mun Türkiye'ye geldi

Ban, Türkiye'de 200 bin kadar Suriyeli sığınmacının bulunduğu kampları da ziyaret edecek

07 Aralık 2012 14:13

Temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Çadır Kentte kalan Suriyelileri ziyaret etti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

BM uçağıyla Gaziantep Havalimanı'na gelen Genel Sekreter Ban, Gaziantep Valisi Erdal Ata, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Arslan ve Emniyet Müdürü Ömer Aydın tarafından karşılandı.

Ban Ki-mun, kentteki temasları kapsamında, İslahiye ilçesinde Suriyeli sığınmacıların misafir edildiği barınma merkezini ziyaret etti.

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