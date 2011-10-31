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Dünya

Ban görüşmelerle ilgili bilgi verecek BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

31 Ekim 2011 21:21

-Ban görüşmelerle ilgili bilgi verecek BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 31.10.2011 - BM Sözcüsü Martin Nesirky, New York'un Manhasset kasabasında Greentree çiftliğinde devam eden Kıbrıs görüşmelerine ilişkin olarak yarın BM'de basına bilgi vereceğini bildirdi. Nesirky bugün basın brifinginde yaptığı açıklamada, Greentree'de Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiğini ve bugün sona ereceğini belirterek Genel Sekreter Ban'ın yarın BM Merkezinde görüşmelere ilişkin basın açıklaması yapacağını duyurdu. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile bugün Greentree'de yine üçlü görüşme yapacak olan Genel Sekreterin, görüşmelerin bitiminde nerede basın açıklaması yapacağı bilinmiyordu. Kıbrıs görüşmelerinin ikinci günü Genel Sekreterin Greentree'de vereceği akşam yemeğiyle sona erecek. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve müzakere heyetinin Çarşamba günü New York'tan ayrılmaları bekleniyor.

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