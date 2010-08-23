-BAN, GÖRÜŞMELERİN BAŞLAYACAK OLMASINDAN MEMNUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.08.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail ile Filistin arasındaki doğrudan görüşmelerin 2 Eylülde Washington'da başlayacak olması yönündeki karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, Ortadoğu'da iki tarafın nihai statüye ilişkin tüm meseleleri çözmek için müzakereler yürütmelerinin tek yol olduğunu belirterek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan "halklarının isteklerini gerçekleştirmek için liderlik cesareti ve sorumluluk göstermelerini" istediği bildirildi. "Bu boşa gitmemesi gereken bir fırsat" diyen Ban, görüşmelerin başarılı geçmesi ve kapsamlı bir barış anlaşmasının kabul edilebilmesi için uluslararası toplumun doğrudan görüşmelere vereceği desteğin de hayati önem taşıdığını vurguladı. Ban, "Bölgedeki insanların barış, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayabilmeleri yönündeki umutlarının gerçekleşebilmesi için bu fırsat yakalanmalıdır" diye konuştu. 2008 yılının sonlarından beri doğrudan görüşmeler yapmayan iki taraf, bu yılın mayıs ayından beri ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell'in arabuluculuğunda toplam 7 dolaylı görüşme yaptı. ABD, BM, Rusya ve AB'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü, cuma günü yaptığı açıklamada, dolaylı görüşmelerin 2 Eylülde Washington'da başlayacağını bildirmişti.