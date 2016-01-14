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Bambu köpekbalığının eşeysiz üreyebildiği gözlemlendi

Evcil tavukların ve Komodo ejderinin eşeysiz üreyebildiği gözlemlenmişti

14 Ocak 2016 23:46

Genellikle mikroskopta görülebilen canlılarda gözüken eşeysiz üreme evcil tavuklar ve engerek yılanından sonra bambu köpekbalığında gözlemlendi.

Dişinin yumurtasının döllenmeksizin gelişip bir canlı dünyaya getirdikleri bir üreme biçimi olan eşeysiz üreme ilk kez bambu köpekbalığında gözlemlendi.

Sözcü’nün New Scientist’e dayanarak yaptığı habere göre şimdiye kadar Komodo ejderlerinde ve evcil tavuk türlerinde bir erkeğin döllemesine gerek kalmadan yavruladıkları görülmüştü. Dişiler, yumurtalarına ekstra kromozom seti ekleyerek iki yöntemle bunu başarabiliyorlar: Tam veya yarım klonlayarak. Bu durum şimdiye kadar mecburi şartlarda ortaya çıktığı düşünülüyordu, ta ki testere balıklarında ve engerek yılanlarında yapılan iki araştırmada “bakire doğumu” gözlemlenene kadar.

 

Tercihi eşeysiz üreme

 

Ancak son araştırmada bambaşka bir bakış açısı kazandırdı. İlk kez, “Partenogenez” (döllenmesiz üreme) yoluyla doğan bir bireyin yine “bakire doğum”u tercih ederek yavruladığı gözlemlendi. Balık Biyolojisi Dergisi’nin Ocak 2016 sayısında yayımlanan araştırmaya göre, araştırma dişi bambu köpekbalıkları üzerinde yapıldı. Genetik test sonucu söz konusu dişi bambu köpekbalığının babası yoktu ve partenogenezle dünyaya gelmişti. Bu dişi bambu köpekbalığı yine partenogenezle yavrulama yoluna gitti.

Araştırmaya liderlik eden Nicoas Straube, bu durumun alternatif bir seksüel üreme olduğunu belirtiyor. Partenogenez üreme ile ilgili Biological Journal of the Linnean Society dergisinde yayımlanan diğer bir çalışma da 20 yılan türü üzerinde yapıldı ve bakire doğumun nadir gözüken bir durum değil sık sık gerçekleşen bir durum olduğunu gösterdi.

Kanada’daki Guelph Üniversitesi’nde görevli Jim Bogart, her iki çalışmanın da önceden düşündüğünden daha fazla olacak şekilde omurgalılarda “bakire doğumu”nun olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

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