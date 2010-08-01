Balyoz’un gölgesindeki YAŞ bugün toplandı

T24 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda toplandı. Başbakan Erdoğan, karargaha gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ tarafından karşılandı.YAŞ'ın Ağustos ayı olağan toplantısı, Çakmak Salonu'nda saat 09.45'te başladı.







Toplantı öncesinde, basın mensuplarının iki ayrı grup halinde kısa süreli görüntü almasına izin verildi.

Şura’nın en kritik kararı, haklarında “yakalama kararı” çıkarılan generallerin terfileri olacak. Balyoz’dan aranan 11 komutan için Savunma Bakanlığı “Terfi edebilirler”, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı ise “Terfi edemezler” raporu hazırladı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Balyoz davasında emekli ve muvazzaf 102 subay hakkında verdiği yakalama emri kararının gölgesinde bugün toplandı. Toplantıda, Balyoz davasında hakkında yakalama emri verilen ancak henüz tutuklanmayan subay ve generallerin terfi edip etmeyeceğine ilişkin verilecek karar kritik bir önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanılğı ve Başbakanlık hukukçularının ayrı ayrı yaptıkları çalışmalarda farklı görüşlerin de ortaya çıkması nedeniyle YAŞ toplantısında alınacak kararlar bundan sonraki uygulama açısından da içtihat niteliğinde olacak.

Balyoz davasındaki yakalama kararlarının ardından henüz görevdeki hiçbir asker yakalanarak mahkeme önüne çıkarılmadı. Bu durum TSK Personel Kanunu’nun 65. maddesindeki. “Terfi sırasına girenlerden; tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden veya hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların, terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz” hükmünün nasıl yorumlanacağı sorusuna neden oldu. Kanunda hakkında yakalama kararı çıkarılan sanıkların terfiye ilişkin durumlarına dair bir düzenleme bulunmuyor.

Terfi edilebilir, çünkü...

Bu konuda Başbakanlık ve ilgili bakanlıkların yaptıkları çalışmalarda farklı sonuçlara varması da YAŞ öncesi ilginç bir manzarayı ortaya çıkardı. Milli Savunma Bakanlığı, yakalama kararının terfilere engel olamayacağı görüşünü savunurken Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık kaynakları ise bu görüşe karşı çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2005’te yeni CMK’ya göre kaçak sanıklar hakkında verilen “gıyabi tutuklama” kurumunun kaldırıldığına ve bunun yerine “yakalama” kararı verileceğine ilişkin düzenlemeye dikkat çekiyor. MSB, yakalama kararının tutuklama sayılamayacağı, dolayısıyla terfileri etkilemeyeceğini savunuyor.

Terfi edilemez, çünkü...

Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık bürokratları yakalama kararlarında, CMK’da sayılan tutuklama koşullarının varlığının bulunduğuna ilişkin tespitler yapıldığına dikkat çekerek yeni kanundaki ‘yakalama’ kararının eski kanundaki ‘gıyabi tutuklama’yla aynı sonuçları doğuracağını savunuyor. Kanuna göre yargılanan personelin beraat etmiş olsa veya izin tecavüzünde bulunsa bile terfisinin engellenmesi yönündeki hükmün, ağır cezalık bir suçla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar için öncelikle uygulanması gerektiği ileri sürülüyor.

Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile diğer general ve amiral atama işlemleri, Yüksek Askeri Şura faaliyetleri dışında, özel kanunlarla belirlenen esas ve usullere göre yapılıyor.

Şura kararlarının 4 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulmasının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.



YAŞ’a kimler katılacak?

Toplantıya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, Genelkurmay İkinci Başkan Yardımcısı Orgeneral Bilgin Balanlı katılıdı.